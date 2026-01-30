Babnet   Latest update 09:07 Tunis

ضبط أربعة مواعيد جبائية لشهر فيفري القادم تنطلق بخلاص معلوم الجولان بالنسبة للاشخاص المعنويين

حدّدت الإدارة العامة للأداءات التابعة إلى وزارة المالية التونسية أربعة مواعيد قصوى خلال شهر فيفري 2026 لإيداع التصاريح الجبائية وخلاص المعاليم، وذلك وفق الأجندة الجبائية الصادرة للشهر المقبل.

المواعيد المحدّدة:


* 05 فيفري: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات)، باستثناء السيارات المعدّة للكراء أو المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.
* 16 فيفري: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين.

* 20 فيفري: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد.
* 25 فيفري: التاريخ النهائي لإيداع التصريح بالقيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أن هذه التواريخ تمثّل آخر يوم من الأجل القانوني وليست اليوم الوحيد للإيداع، مع التوصية بالتقديم قبل الآجال القصوى تفاديًا للازدحام والضغط على المنظومة الإعلامية.

كما أشارت إلى أنه في حال تزامن الأجل مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي دون خطايا، ضمانًا لحقوق المطالبين بالأداء وتيسيرًا لإجراءاتهم.
