ضبط أربعة مواعيد جبائية لشهر فيفري القادم تنطلق بخلاص معلوم الجولان بالنسبة للاشخاص المعنويين

حدّدت الإدارة العامة للأداءات التابعة إلى وزارة المالية التونسية أربعة مواعيد قصوى خلال شهر فيفري 2026 لإيداع التصاريح الجبائية وخلاص المعاليم، وذلك وفق الأجندة الجبائية الصادرة للشهر المقبل.: آخر أجل لخلاصبالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات)، باستثناء السيارات المعدّة للكراء أو المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.: آخر أجل لإيداع: آخر أجل لإيداعالمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد.: التاريخ النهائي لإيداعالمحققة عند التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية.وأوضحت الإدارة أن هذه التواريخ تمثّلوليست اليوم الوحيد للإيداع، مع التوصية بالتقديم قبل الآجال القصوى تفاديًا للازدحام والضغط على المنظومة الإعلامية.كما أشارت إلى أنه في حال تزامن الأجل مع، يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي دون خطايا، ضمانًا لحقوق المطالبين بالأداء وتيسيرًا لإجراءاتهم.