منزل بورقيبة: رجل يقتل امرأة ثمّ ينتحر
أقدم رجل بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت على قتل امرأة قبل أن يُقدم على الانتحار باستعمال الأداة نفسها، تاركًا رسالة يُفهم منها سبب إقدامه على ارتكاب الجريمة، وفق ما أفاد به مراسل موزاييك بالجهة نقلًا عن مصدر مطّلع.
وأذنت النيابة العمومية ببنزرت بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة، وقد تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بالأبحاث اللازمة، وفق المصدر ذاته.
