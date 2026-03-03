Babnet   Latest update 10:17 Tunis

أفيخاي أدرعي يرد على إليسا: مرحبا بك في صفنا!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a6970903f747.09615259_gnqkmlpjfhieo.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 09:05
      
أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن أسفها لتدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية "تحول "حزب الله" من حزب كان يحمل صفة المقاومة إلى حزب إرهابي بامتياز".

وطالبت إليسا الحكومة اللبنانية باتخاذ قرارات حازمة لحماية أرواح اللبنانيين. وجاء ذلك في تغريدة لها على منصة "إكس" قالت فيها إن دور الحكومة يتمثل في اتخاذ مواقف صارمة عبر قرارات تضمن سلامة المواطنين.


من جهته، أعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي نشر تغريدة إليسا، موجها لها رسالة على الرغم من قيامها بحظره سابقا، حيث أشار إلى أن ما كتبته يعكس ذات المنطق الذي كان سببا في حظرها له.


وذكر أدرعي في منشوره أن الأيام أثبتت صحة ما كان يكرره بشأن ضرورة اتخاذ مواقف حازمة لحماية اللبنانيين، مضيفا أن إدراكها لهذه الحقيقة جاء متأخرا وبعد حظر غير مبرر، على حد تعبيره، لكنه استدرك بالقول إن مصلحة الإنسان الإسرائيلي واللبناني تبقى هي البوصلة المشتركة في النهاية.

يذكر أن سجالا سابقا قد وقع بين إليسا وأفيخاي أدرعي في مارس من عام 2019، حيث ردت عليه حينها بعبارة وصفت فيها ما قام به بالوقاحة التي لا ترد إلا بالحظر، واصفة إياه بالمحتل الوقح.
