Babnet   Latest update 20:03 Tunis

النائب بلال المشري يعلن إيقاف النائب أحمد السعيداني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6558a722dc6789.23123389_jlfihqokgnepm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 19:22 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الاربعاء 4 فيفري، النائب في البرلمان بلال المشري، عبر حسابه على الفيسبوك، أنه تم إيقاف زميله النائب أحمد السعيداني.
ولم يقدم بلال المشري اي تفاصيل إضافية حول أسباب الإيقاف أو ملابساته.
يشار الى أن السعيداني عضو بكتلة الخط الوطني السيادي عن الدائرة الانتخابية ماطر.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323162

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
19°-12
20°-13
17°-11
16°-8
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>