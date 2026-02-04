النائب بلال المشري يعلن إيقاف النائب أحمد السعيداني

الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 77
17°
14°
الــرياح:
2.57 كم/س
9°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
17°-9
19°-12
20°-13
17°-11
16°-8
- Avoirs en devises 25730,4
- (04/02)
- Jours d'importation 109
- 1 € = 3,37074 DT
- (04/02)
- 1 $ = 2,87120 DT
- Solde Compte du Trésor (03/02) 1564,9 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (03/02) 27345 MDT
