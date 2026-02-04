النائب بلال المشري يعلن إيقاف النائب أحمد السعيداني

أعلن الاربعاء 4 فيفري، النائب في البرلمان بلال المشري، عبر حسابه على الفيسبوك، أنه تم إيقاف زميله النائب أحمد السعيداني.ولم يقدم بلال المشري اي تفاصيل إضافية حول أسباب الإيقاف أو ملابساته.يشار الى أن السعيداني عضو بكتلة الخط الوطني السيادي عن الدائرة الانتخابية ماطر.