قبلي:انطلاق فعاليات الدورة 31 لمهرجان سيدي حامد المغاربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69838bb4677f08.74751652_nikgqmfhpejol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 21:10
      
انطلقت ظهر اليوم الأربعاء الفعاليات الرسمية لمهرجان سيدي حامد المغاربي بسوق الاحد في دورته 31 التي تحمل شعار ريحة الجدود و تتواصل الى 6 فيفري الجاري ببرنامج يركز على العروض الصوفية الى جانب عروض المداوري والفروسية وفق ما أكده عضو هيئة المهرجان رضا بن نصر لوات.

وأوضح المصدر ذاته ان هذه التظاهرة الثقافية تتميز بطابعها الصوفي الذي يحاكي التراث الثقافي والادبي للمنطقة مشيرا الى ان برنامج هذه الدورة التي تهدف لتعزيز المشهد الثقافي بالجهة تم اثراءه بالعديد من الفقرات وخاصة منها عروض الفروسية والمداوري الى جانب المحافظة على الفقرات التي تمثل الركائز الثابتة لهذا المهرجان ومنها عروض الزيارة والحضرة


وافتتح المهرجان بتقديم عرض فرجوي ملحمي كبير بساحة المهرجان يحمل عنوان ملحمة " بير الحوامد " للمخرج جلال التليلي الى جانب عروض المداوري والفرق الشعبية والعرس التقليدي علاوة على تنظيم سلسلة من العروض التنشيطية للأطفال فضلا عن تنظيم عرض للرماية تؤمنه جمعية الصيادين بقبلي
وأفاد رضا بن نصر الى ان برنامج هذه الدورة يتضمن أيضا عددا من المسابقات الرياضية ومسابقة في حفظ القران الكريم علاوة على تقديم عدد من العروض التراثية على غرار عرض الربيعة التي تمثل احدى الرقصات الشعبية المميزة للمنطقة فضلا عن تنظيم سلسلة من عروض الحضرة التي تجمع بين العيساوية وحضرة الحوامد مع تنظيم "لمة الميعاد" بإحدى واحات سوق الاحد والتي ستتخللها فقرات شعرية وعروض للحضرة مع تقديم محاضرة للدكتور حمزة العربي حول الموروث الصوفي لمنطقة سوق الاحد الى جانب تنظيم مسابقة في تسلق النخيل وعروض لبعض الألعاب الشعبية المتوارثة عن الإباء والاجداد على غرار لعبة الخربقة بالإضافة الى فقرة "الشاف الصغير" المخصصة للطبخ وعرض الفوانيس الطائرة
