جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تفتح باب الترشح للدورة العشرين

Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 20:03
      
أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة العشرين (2026 ـ 2027) بداية من 1 فيفري وإلى غاية 1 أوت 2026.



وتهدف هذه الجائزة، التي يبلغ مجموع جوائزها 750 ألف دولار أميركي (150 ألف دولار في كل حقل)، إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.
وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز لمعايير التحكيم، حيث يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية، أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.


وأعلنت المؤسسة في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، أنها بدأت في إرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متاحة للراغبين في الترشح في كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن الحصول عليها عن طريق زيارة الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت عبر الرابط التالي :
www.alowais.com

وإلى جانب ترشيح الجامعات والمؤسسات الثقافية والاتحادات، ودور النشر، فإنه يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

وللتذكير فقد شهدت الدورة الماضية من هذه الجائزة التي تأسست سنة 1987 تتويج كل من المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، والناقد المغربي حميد لحمداني في حقل الدراسات الأدبية والنقد والشاعر العراقي حميد سعيد في حقل الشعر، والروائية إنعام كجه جي في حقل القصة والرواية والمسرحية.
