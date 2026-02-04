12 فيفري: محاكمة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
حدّدت دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 12 فيفري المقبل موعدًا للنظر في قضية تتعلّق بـالرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتتصل قضية الحال بأعمال وملفات تعود إلى الفترة التي تولّى خلالها المتهم رئاسة الهيئة، وذلك في إطار التتبعات القضائية الجارية بشأن شبهات مرتبطة بمهامه السابقة.
