المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق بالجنوب إلى الحذر وتطبيق قواعد السلامة بسبب ظهور رياح ودواوير رملية

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/riahhjanoubb.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 04 Février 2026
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور ، مستعملي الطريق بالجنوب ، إلى الحذر وتطبيق قواعد السلامة منبّها إلى تغير الأحوال الجوية ، ظهر هذا اليوم الاربعاء ، وظهور رياح رملية ودواوير رملية من شأنها حجب الرؤية.

وأكّد المرصد ، في بلاغ نشر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، إلى تخفيف السرعة وإنارة أضواء السيارة أو الدراجة النارية ومضاعفة مسافة الأمان إضافة إلى الحذر من الأجسام المتطايرة مع غلق النوافذ وتشغيل المكيف.


وفي حالة انعدام الرؤية تماماً حثّ المرصد مستعملي الطريق إلى الخروج من الطريق والركن في مكان آمن بعيد عن حركة المرور مع إنارة أضواء التنبيه داعيا في الآن نفسه المصابين بالحساسية أو ضيق التنفس إلى تجنّب السياقة في هذه الظروف إلا للضرورة القصوى.




