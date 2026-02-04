غازي معلّى: اغتيال سيف الإسلام القذافي ضربة للتوازنات السياسية في ليبيا والعملية تتجاوز الصراعات الداخلية

أكّد، الخبير في الشأن الليبي،، وذلك خلال تدخله على، ضمن برنامجوأوضح معلّى أن عملية الاغتيال جدّت، الواقعة على بعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، مشيرًا إلى أن الحادثة، وأنوبحسب المعطيات التي قدّمها ضيف الجوهرة، فإن العملية نُفّذت عبرلمقر الإقامة، بعد، وهو ما يتقاطع مع ما ورد في بيان صادر عن الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، الذي وصف العملية بأنهاكما أشار إلى أن سيف الإسلام كانوقت العملية، ولا يحظى سوى بحراسة محدودة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حولالمحيطة به، خاصة وأنه كان منذ سنة 2011 تحت حماية كتيبة مسلحة في الزنتان.وفي السياق ذاته، نددبعملية الاغتيال، واصفًا إياها بـ، ومؤكدًا أن سيف الإسلام كان يدعو إلىكما اعتبر، محامي سيف الإسلام، أن ما جرى هو، مشيرًا إلى أنه كان على علم، قبل أيام، بوجودتتعلق بسلامته.وفي تحليله لتداعيات الحادثة، اعتبر غازي معلّى أن اغتيال سيف الإسلام القذافي، خاصة وأنه كان يُعدّ منفي صورة إجرائها، وكان يحظى بدعم قبلي وسياسي في عدة مناطق.ورجّح معلّى أن تكون للعملية، ولا يمكن فصلها عن، والتحركات السياسية الأخيرة بشأن الملف الليبي، مؤكدًا أن فرضيةتبقى مطروحة بقوة في ظل المعطيات الحالية، مع غياب أي جهة أعلنت مسؤوليتها عن العملية.وبخصوص مستقبل التيار السياسي المرتبط بعائلة القذافي، أوضح معلّى أنداخل هذا التيار منذ 2011، مشيرًا إلى أن اغتياله يطرح تساؤلات جدية حولفي المشهد الليبي خلال المرحلة المقبلة.ولا تزال القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه، وسط حالة من الترقب داخليًا وإقليميًا لما قد يترتب عن هذا الحدث منعلى الوضع في ليبيا.