سحب وقائي لسردين تونسي في فرنسا... الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية توضّح

توضيحات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية



طمأنة للمستهلك التونسي



أثار قرارمن الأسواق الفرنسية جدلًا واسعًا، وتساؤلات لدى المستهلكين في تونس حول، وما إذا كان يخضع لنفس الإشكاليات الصحية التي استوجبت السحب في فرنسا.وفي هذا السياق، خصّص برنامجعلى إذاعة الديوان، مساء اليوم، حيزًا لمناقشة الموضوع، باستضافةوكانت شركةقد أعلنت، في بلاغ رسمي، عنمن منتج(وزن 125 غرامًا)، تحمل رقم، تم تسويقهاوأكدت الشركة أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاحتراز ومنع أي التباس، مشددة على أنهمرتبطة بالمنتج، وأنولا يشملها السحب.وأوضح محمد الرابحي أن الهيئة تعتمدلمتابعة كل الإشعارات المتعلقة بالسلامة الغذائية على المستويين الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن سحب الدفعة المعنية في فرنساوبيّن أن:* الدفعة التي تم سحبها* تم أخذمن حيث تاريخ الإنتاج وتحليلها، وثبت أنها* الإشكال المسجّل في فرنسا يتعلّق بارتفاع محتمل في، وهي مادة قد تسبب تسممًا غذائيًا عند تجاوز الحدود القصوى، خاصة في الأسماك الزرقاء، وغالبًا ما يرتبط ذلك بعدم احتراموأكد الرابحي أن جميع الوحدات الصناعية المختصة في التعليب، وأن أي منتج يثبت فيه خلل صحي يتم، مبرزًا أن التصريح بحالات التسمم الغذائيولا يمكن التستّر عليه.وشدّد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن، مؤكدًا أن الهيئات الرقابية قامت بكل التثبتات اللازمة، وأنوختم بالتأكيد على أن الهيئة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان،، ضمانًا لسلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك.