Babnet   Latest update 23:27 Tunis

جلسة عمل بولاية تونس توصي بالنظر في إمكانية جهر حوض الميناء القديم بتونس لمنع ارتفاع مستوى مياه البحر وتسربها إلى منطقة تونس البحرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69826d002d2af8.43839769_jmqkhoefiglpn.jpg width=100 align=left border=0>
Video archibes
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 22:44 قراءة: 1 د, 41 ث
      
أفضت جلسة عمل بولاية تونس، حول مخلفات تهاطل كميات إستثنائية من الأمطار مؤخرا على بعض الجهات، إلى التوصية باتخاذ إجراءات عاجلة في عديد المناطق على غرار منطقة البحر الأزرق ومعتمدية حلق الوادي والميناء القديم بتونس، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة والناجعة لتلافي النقائص.

وأفاد بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء، عن ولاية تونس، بأن جلسة العمل المنعقدة مساء أمس الاثنين، بإشراف والي تونس عماد بوخريص، دعت الى النظر في إمكانية جهر حوض الميناء القديم بتونس وضرورة إحداث حواجز لمنع ارتفاع مستوى مياه البحر عند المد العالي وتسربها إلى منطقة تونس البحرية والعمل على إعداد دراسة فنية في الغرض بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.


أخبار ذات صلة:
ارتفاع منسوب مياه بحيرة تونس يغمر جزءًا من طريق تونس–حلق الوادي
ارتفاع منسوب مياه بحيرة تونس يغمر جزءًا من طريق تونس–حلق الوادي...

كما تقرر تكليف إدارة المياه العمرانية بالتدخل بمنطقة البحر الأزرق لإنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة المنخفضة بنهج جابر إبن حيان على مستوى إقامة إزميرالدا، وتكليف الديوان الوطني للتطهير بتفقد كامل لشبكة قنوات التطهير وتغيير الأجزاء المعطبة منها كتجديد جزء من القنوات نظرا للأضرار الحاصلة جراء أشغال مد قنوات مياه الشرب وغيرها من أشغال مقاولي تعبيد الطرقات بالحي.


وأوصت الجلسة بدعوة مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني لإبرام اتفاقية مع بلدية المرسى لدراسة إمكانية إدماج المنطقة (البحر الأزرق) ضمن مشاريع الوكالة المستقبلية للنهوض بالأحياء الفوضوية، ودعوة مصالح بلدية تونس إلى إعادة تهيئة الجدار المحاذي لملعب الشاذلي زويتن بالتنسيق مع مصالح التجهيز ودعوة مصالح إدارة المياه العمرانية للتسريع في إتمام إنجاز مشروع حماية مدينة تونس من الفيضانات.

وأكد والي تونس على متابعة جميع هذه المواضيع عن كثب في إطار جلسات دورية بحضور جميع المتدخلين وتحديد آجال ورزنامة لكل التدخلات.

وحضر جلسة العمل معتمدو حلق الوادي وباب بحر والمرسى والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحل وممثل عن إدارة شرطة المرور والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون بلدية تونس وحلق الوادي، والمديرون الجهويون للتنمية الفلاحية والتجهيز والديوان الوطني للتطهير والحماية المدنية وإدارة المياه العمرانية، ورئيسة دائرة الشؤون البلدية وممثل عن دائرة المجلس الجهوي بالولاية وممثلون عن بلدية المرسى والإدارة الجهوية للبيئة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323116

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-9
19°-13
21°-13
14°-11
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>