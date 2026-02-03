جلسة عمل بولاية تونس توصي بالنظر في إمكانية جهر حوض الميناء القديم بتونس لمنع ارتفاع مستوى مياه البحر وتسربها إلى منطقة تونس البحرية

أفضت جلسة عمل بولاية تونس، حول مخلفات تهاطل كميات إستثنائية من الأمطار مؤخرا على بعض الجهات، إلى التوصية باتخاذ إجراءات عاجلة في عديد المناطق على غرار منطقة البحر الأزرق ومعتمدية حلق الوادي والميناء القديم بتونس، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة والناجعة لتلافي النقائص.وأفاد بلاغ صادر مساء اليوم الثلاثاء، عن ولاية تونس، بأن جلسة العمل المنعقدة مساء أمس الاثنين، بإشراف والي تونس عماد بوخريص، دعت الى النظر في إمكانية جهر حوض الميناء القديم بتونس وضرورة إحداث حواجز لمنع ارتفاع مستوى مياه البحر عند المد العالي وتسربها إلى منطقة تونس البحرية والعمل على إعداد دراسة فنية في الغرض بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.كما تقرر تكليف إدارة المياه العمرانية بالتدخل بمنطقة البحر الأزرق لإنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة المنخفضة بنهج جابر إبن حيان على مستوى إقامة إزميرالدا، وتكليف الديوان الوطني للتطهير بتفقد كامل لشبكة قنوات التطهير وتغيير الأجزاء المعطبة منها كتجديد جزء من القنوات نظرا للأضرار الحاصلة جراء أشغال مد قنوات مياه الشرب وغيرها من أشغال مقاولي تعبيد الطرقات بالحي.وأوصت الجلسة بدعوة مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني لإبرام اتفاقية مع بلدية المرسى لدراسة إمكانية إدماج المنطقة (البحر الأزرق) ضمن مشاريع الوكالة المستقبلية للنهوض بالأحياء الفوضوية، ودعوة مصالح بلدية تونس إلى إعادة تهيئة الجدار المحاذي لملعب الشاذلي زويتن بالتنسيق مع مصالح التجهيز ودعوة مصالح إدارة المياه العمرانية للتسريع في إتمام إنجاز مشروع حماية مدينة تونس من الفيضانات.وأكد والي تونس على متابعة جميع هذه المواضيع عن كثب في إطار جلسات دورية بحضور جميع المتدخلين وتحديد آجال ورزنامة لكل التدخلات.وحضر جلسة العمل معتمدو حلق الوادي وباب بحر والمرسى والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحل وممثل عن إدارة شرطة المرور والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون بلدية تونس وحلق الوادي، والمديرون الجهويون للتنمية الفلاحية والتجهيز والديوان الوطني للتطهير والحماية المدنية وإدارة المياه العمرانية، ورئيسة دائرة الشؤون البلدية وممثل عن دائرة المجلس الجهوي بالولاية وممثلون عن بلدية المرسى والإدارة الجهوية للبيئة.