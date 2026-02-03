Babnet   Latest update 23:27 Tunis

المهدية: مهرجان المهدية الدولي لمسرح العرائس على رأس التظاهرات الثقافية والفنية بدور الثقافة بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6982225cbb9342.82882727_jhgopkimlnqfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 23:27 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية، بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثاني، مجموعة متنوعة من التظاهرات الثقافية والفنية بمختلف دور الثقافة تتقدمها الدورة الخامسة لمهرجان المهدية الدولي لمسرح العرائس.
وفي هذا السياق بين مدير دار الثقافة المهدية ياسين الحرباوي، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ"وات"، أن الدورة الجديدة للمهرجان تتضمن ثلاثة عروض تونسية وعرضا ايطاليا، وهي عروض مفتوحة لمختلف الشرائح العمرية.
وتفتتح الدورة، التي تمتد من 4 إلى 7 فيفري، بكرنفال يجوب أهم شوارع مدينة المهدية يجمع مختلف أنواع العرائس منها العملاقة والمتوسطة إلى جانب عرائس الخيط.

ويستمتع عشاق هذا الفن، وفق الحرباوي، بجانب تطبيقي يتمثل في ورشات لصنع وتحريك العرائس علاوة على عروسة "المروطة" وورشة العروسة في دقيقة.
وتشتمل برمجة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على محطات أخرى تتعلق بالسينما والتنشيط والتوعية مع الاحتفاء بالخط والمسرح وسينما البيئة.
كما انطلقت، في الإطار ذاته، فعاليات الأيام السينمائية والتنشيطية للطفل، أمس الاثنين لتواصل إلى غاية يوم الخميس 05 فيفري، وتضم عروضا سينمائية لفائدة الأطفال وورشة للتصوير السينمائي.

ويحتفي أطفال الجهة بالخط في تظاهرة "خيوط وبيوت" في دورتها الخامسة من 4 إلى 7 فيفري تحت شعار "الحروفية والفنون البصرية".
ويتابع التلاميذ، أيضا، فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة "ثقافة الحرف وجمالية المعنى" من 6 إلى 8 فيفري والتي تضم معارض وجداريات وورشات.
وحظيت البيئة بتظاهرة خاصة بعنوان "سينما البيئة"، من 5 إلى 7 فيفري، وقد اشتملت على عروض سينمائية وحوار توعوي إلى جانب حملة نظافة واسعة.
جمر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323097

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-9
19°-13
21°-13
14°-11
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>