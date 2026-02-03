المهدية: مهرجان المهدية الدولي لمسرح العرائس على رأس التظاهرات الثقافية والفنية بدور الثقافة بالجهة

أعدت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية، بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثاني، مجموعة متنوعة من التظاهرات الثقافية والفنية بمختلف دور الثقافة تتقدمها الدورة الخامسة لمهرجان المهدية الدولي لمسرح العرائس.وفي هذا السياق بين مدير دار الثقافة المهدية ياسين الحرباوي، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ"وات"، أن الدورة الجديدة للمهرجان تتضمن ثلاثة عروض تونسية وعرضا ايطاليا، وهي عروض مفتوحة لمختلف الشرائح العمرية.وتفتتح الدورة، التي تمتد من 4 إلى 7 فيفري، بكرنفال يجوب أهم شوارع مدينة المهدية يجمع مختلف أنواع العرائس منها العملاقة والمتوسطة إلى جانب عرائس الخيط.ويستمتع عشاق هذا الفن، وفق الحرباوي، بجانب تطبيقي يتمثل في ورشات لصنع وتحريك العرائس علاوة على عروسة "المروطة" وورشة العروسة في دقيقة.وتشتمل برمجة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على محطات أخرى تتعلق بالسينما والتنشيط والتوعية مع الاحتفاء بالخط والمسرح وسينما البيئة.كما انطلقت، في الإطار ذاته، فعاليات الأيام السينمائية والتنشيطية للطفل، أمس الاثنين لتواصل إلى غاية يوم الخميس 05 فيفري، وتضم عروضا سينمائية لفائدة الأطفال وورشة للتصوير السينمائي.ويحتفي أطفال الجهة بالخط في تظاهرة "خيوط وبيوت" في دورتها الخامسة من 4 إلى 7 فيفري تحت شعار "الحروفية والفنون البصرية".ويتابع التلاميذ، أيضا، فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة "ثقافة الحرف وجمالية المعنى" من 6 إلى 8 فيفري والتي تضم معارض وجداريات وورشات.وحظيت البيئة بتظاهرة خاصة بعنوان "سينما البيئة"، من 5 إلى 7 فيفري، وقد اشتملت على عروض سينمائية وحوار توعوي إلى جانب حملة نظافة واسعة.جمر