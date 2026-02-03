ملفات إبستين.. تمويل سري لمشروع استنساخ البشر!

What the fuck...



تمويل مشروط بالسرية



«ليس لدي مشكلة في الاستثمار، لكن المشكلة أن يبدو وكأنني أقود المشروع».

تجارب خارج الأطر التنظيمية



«أحب فكرة زرع الجنين والانتظار تسعة أشهر. نهاية رائعة».

مشروع “الأطفال المصممين”



تحذيرات وتحويل المشروع إلى نشاط تجاري



وساطة واتصالات



سجل جنائي حافل



اهتمام قديم بالأفكار المثيرة للجدل



كشفتعن تورّط رجل الأعمال الأميركيفي دعم مشروع مثير للجدل يهدف إلى، وربما الوصول إلى، وذلك عبر تعاون سري مع باحث يصف نفسه بـ«العالم المجنون».وأظهرت الملفات، التي، مراسلات إلكترونية تعود إلى سنة 2018 بين إبستين والباحث، كان الأخير يسعى خلالها إلى الحصول على تمويل لمشروع يركّز علىوبحسب المراسلات، أبدى إبستينشريطة عدم ارتباط اسمه به علنًا، حيث كتب:وأوضح بيشوب أن المشروع يحتاج إلىلمدة خمس سنوات، إضافة إلىلتجهيز المختبر، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى نحووأشار بيشوب في إحدى رسائله إلى إجراءداخل مختبر في، شملت عمليات جراحية وحقنًا دقيقة، في إطار تطوير تقنياتتمهيدًا لتجربتها لاحقًا على البشر.وردّ إبستين على إحدى هذه الرسائل بعبارة لافتة قال فيها:وفي السياق ذاته، سعى بيشوب، الذي يعرّف نفسه كأحد أنصار تيار، إلى إطلاق مشروع، القائم علىلنقل صفات مختارة إلى الأجيال القادمة، مثلوفي مراحله الأولى، ركّز المشروع علىعبر العلاج الجيني، قبل أن يتجه لاحقًا إلى تقنيات أقرب إلى، وهو ما أثاروحذّر خبراء اطّلعوا على الخطة من أن هذه الأبحاث تُجرىكما كشفت المراسلات عن محاولات، عبر التعاون مع عيادات خارجية، وبيع مواد وراثية معدّلة مقابل عمولات، واستغلال ثغرات قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها.وجاء التواصل بين إبستين وبيشوب بعد وساطة من مطوّر عملة «بيتكوين»، الذي وصف بيشوب بأنه «ذكي لكنه غريب الأطوار».وعُقدت عدة لقاءات بين الطرفين لمناقشة تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه.ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ طويل من القضايا الجنائية التي لاحقت إبستين، إذ رفعتسنة 2020 دعوى تتهمه بإدارةعلى مدى أكثر من عقدين.وأفادت السلطات بأن إبستين نقل ضحاياه إلى، حيث تعرّضن للاعتداء الجنسي، مشيرة إلى أن بعضهنوكان إبستين قد أُوقف لأول مرة سنة 2008 فيبتهمة استدراج قاصر للدعارة، وأقرّ بالذنب، وقضى نحوفي سجن المقاطعة.ورغم نفي بيشوب تلقي أي تمويل من إبستين، فإن المراسلات تشير إلىمن الأخير بالمشروع، وهو ما يتقاطع مع تصريحات سابقة نقلتهاعن رغبته في «نشر حمضه النووي داخل الجنس البشري».كما أظهرت تقارير دعمه لأفكاروتبرعاته لمنظمات تروج لها، إلى جانب تصريحات أثارت جدلًا واسعًا حولوتسلّط هذه الوثائق الضوء على، يكشف عن طموحات علمية وتجارية خطيرة، ترافقت مع سجل جنائي حافل بالانتهاكات.