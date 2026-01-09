غازي معلى: شركة مغربية اشترت 4 من أكبر المصحات في تونس واكبر مدرسة خاصة شراوها زادة مغاربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69611cbd6f45e4.25258738_fijkmhlpoqgen.jpg width=100 align=left border=0>

كشف الخبير غازي معلى، اليوم الجمعة 9 جانفي 2026، عن معطيات تتعلّق باستثمارات مغربية في تونس، شملت قطاعي الصحّة والتعليم الخاص.



وأوضح معلى أنّ شركة مغربية قامت باقتناء أربع من أكبر المصحّات الخاصة في تونس بقيمة تُقدّر بـ 90 مليون دولار، مبيّنًا أنّ 80 بالمائة من قيمة الصفقة تمّ تمويلها عبر قرض من بنك تونسي قال إنّه «في الأصل بنك مغربي ينشط في تونس»، مضيفًا أنّ للمؤسسة البنكية ذاتها شركة تأمين كبرى.







وأضاف المتحدّث أنّ أكبر مدرسة خاصة في تونس، والتي تضمّ أكثر من 3000 تلميذ، تمّ اقتناؤها بدورها من قبل أطراف مغربية، موضحًا أنّ العملية تعلّقت بمؤسسة كانت ضمن الأملاك المصادرة.





وفي تعليقه على هذه المعطيات، قال غازي معلى إنّ الاستثمارات شملت قطاعات حيوية، من بينها البنوك والتأمين والمصحّات الخاصة والتعليم الخاص، معتبرًا أنّ الإشكال، وفق تعبيره، «لا يكمن في المستثمرين، بل في طريقة إدارة هذا الملف داخليًا».

