قضية الفتاة رحمة: بطاقة ايداع بالسجن في حق السائق الخاص للمهدي بن غربية
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق السائق الخاص بالوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية وذلك على ذمة القضية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة.
ووفق موقع الحرية , كان قاضي التحقيق أصدر بطاقة جلب قضائية في حق السائق الخاص للمهدي بن غربية باعتباره مشتبها به في القضية المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة بجهة عين زغوان سنة 2017 .
ووفق نفس المصدر, تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس يوم الخميس الماضي من القاء القبض على سائق بن غربية، اثر كمين محكم نصب له باعتباره كان متحصنا بالفرار باحدى مدن الشمال الغربي.
وتولى أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس الجمعة احالة سائق مهدي بن غربية على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بملف مقتل الفتاة رحمة، حيث تولى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة البحث ليصل عدد الموقوفين على ذمة القضية الى ستّة موقوفين من بينهم المهدي بن غربية.
المصدر: الحرية
