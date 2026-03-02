الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو

مزاعم اغتيال دون تأكيد رسمي



صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي



أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، تنفيذ ضربة عسكرية قال إنها استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى مقر قائد سلاح الجو، وذلك ضمن ما وصفه بـ“الموجة العاشرة” من الهجمات.ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أورده الحرس الثوري، في وقت يتواصل فيه تبادل الضربات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.وفي سياق متصل، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم اغتيال نتنياهو برفقة رئيس الأركان، إثر ضربة صاروخية قيل إنها استهدفت اجتماعاً لمجلس الوزراء في القدس.كما انتشرت مزاعم منسوبة إلى وكالة رويترز بشأن وقوع الهجوم، غير أن المعطيات المتاحة لا تشير إلى صدور أي تأكيد رسمي من السلطات الإسرائيلية أو من الوكالة الإخبارية المذكورة.وتبيّن من عمليات التدقيق الأولية أن الصور المتداولة للموقع المزعوم جرى توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز فرضية وجود تضليل رقمي رافق انتشار هذه الروايات.ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري وإعلامي متسارع، ترافقه حملات معلومات متداخلة تتطلب التثبت من مصادرها قبل اعتمادها.