Babnet   Latest update 12:56 Tunis

الحرس الثوري يعلن استهداف مكتب نتنياهو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a5685a071826.40715114_nmopeglfkihqj.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 11:35 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، تنفيذ ضربة عسكرية قال إنها استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى مقر قائد سلاح الجو، وذلك ضمن ما وصفه بـ“الموجة العاشرة” من الهجمات.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أورده الحرس الثوري، في وقت يتواصل فيه تبادل الضربات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.


مزاعم اغتيال دون تأكيد رسمي

وفي سياق متصل، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم اغتيال نتنياهو برفقة رئيس الأركان، إثر ضربة صاروخية قيل إنها استهدفت اجتماعاً لمجلس الوزراء في القدس.


كما انتشرت مزاعم منسوبة إلى وكالة رويترز بشأن وقوع الهجوم، غير أن المعطيات المتاحة لا تشير إلى صدور أي تأكيد رسمي من السلطات الإسرائيلية أو من الوكالة الإخبارية المذكورة.

صور مولّدة بالذكاء الاصطناعي

وتبيّن من عمليات التدقيق الأولية أن الصور المتداولة للموقع المزعوم جرى توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز فرضية وجود تضليل رقمي رافق انتشار هذه الروايات.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري وإعلامي متسارع، ترافقه حملات معلومات متداخلة تتطلب التثبت من مصادرها قبل اعتمادها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324569

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
19°-12
21°-12
17°-13
18°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>