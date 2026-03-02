Babnet   Latest update 09:52 Tunis

سقوط طائرات حربية أميركية بالكويت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a545239e5478.54240394_fopqlkiemnhgj.jpg>
Photo archives
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 09:05 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - أكّدت وزارة الدفاع الكويتية، الإثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية صباحا، مؤكدة نجاة أطقمها، فيما تواصل إيران شنّ ضربات لليوم الثالث على التوالي في الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان “صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل”.


وأضاف البيان أن “الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة”.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324555

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
19°-12
21°-12
17°-13
18°-14
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>