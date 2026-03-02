سقوط طائرات حربية أميركية بالكويت

وكالات -

أكّدت وزارة الدفاع الكويتية، الإثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية صباحا، مؤكدة نجاة أطقمها، فيما تواصل إيران شنّ ضربات لليوم الثالث على التوالي في الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان “صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل”.وأضاف البيان أن “الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة”.