ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يقتلني

قال دونالد ترامب تعليقاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي: “سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين، لكنني وصلت إليه أولاً”.وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة ABC News، حيث بدا أنه يشير إلى تقارير تحدثت عن محاولات نسبت إلى أجهزة استخبارات إيرانية لاستهدافه، بينها ما أُثير خلال حملته الانتخابية عام 2024.وعند سؤاله عن الشخصية التي يراها مؤهلة لقيادة إيران بعد مقتل خامنئي، قال ترامب إن من كانوا مطروحين قد “قُتلوا بالفعل”، مضيفاً أن الهجوم “كان ناجحاً إلى درجة أنه قضى على معظم المرشحين”، وفق تعبيره.وأضاف: “لن يكون أي ممن كنا نفكر بهم، لأنهم جميعاً ماتوا. حتى صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضاً”.وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن العمليات العسكرية ضد إيران “ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف”.وأوضح أن الضربات استهدفت “مئات الأهداف”، من بينها منشآت تابعة لـالحرس الثوري الإيراني، وأنظمة دفاع جوي، و، إضافة إلى مقر تابع للبحرية.كما دعا عناصر الحرس الثوري والجيش والشرطة في إيران إلى “إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم”، بحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية.وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد عسكري متسارع بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتداعياتها الإقليمية.