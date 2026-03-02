مسامرة رمضانية بعنوان" "المهندس مختار العتيري...مسيرة تأسيس وبناء " يوم 4 مارس 2026 بدار المهندس بتونس
تنظم عمادة المهندسين بتونس بالشراكة مع جمعية خريجي المدارس العليا وقدماء المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مسامرة رمضانية بعنوان" المهندس مختار العتيري..مسيرة تأسيس وبناء"، وذلك يوم الاربعاء 4 مارس الجاري بدار المهندس بتونس
ويأتي تنظيم هذه المسامرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة الموافق ليوم 4 مارس من كل سنة والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 2019
وتعد هذه التظاهرة مناسبة لاستحضار مسيرة أحد رواد الهندسة في تونس وتسليط الضوء على اسهامات المهندس لتونسي في مسار البناء والتنمية
ويتضمن البرنامج عرض شريط وثائقي حول مسيرة الفقيد وفقرة لشهادات حية من قبل أفراد عائلته وزملائه
يحتفل العالم ب"اليوم العالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة"، لإبراز الدور المحوري للمهندسين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز الابتكار، ونشر الحلول الهندسية الذكية لتحسين الحياة
وحماية كوكب الأرض.
ويهدف هذا اليوم الى التوعية بدور الهندسة في التنمية المستدامة والبحث العلمي، وتسليط الضوء على الحاجة إلى المزيد من المهندسين، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة.
