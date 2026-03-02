وزارة التربية تنشر روزنامة التوجيه المدرسي لتلاميذ الأولى والثانية ثانوي

مراحل التوجيه التمهيدي



إعادة التوجيه



آجال إضافية



أعلنت وزارة التربية انطلاق التوجيه التمهيدي لفائدة تلاميذ السنوات الأولى والثانية ثانوي خلال، وذلك عبر تعمير بطاقات التوجيه المدرسي على الموقع الإلكتروني:وأوضحت الوزارة أن تلاميذ السنة الثانية يختارون حصرياً الشعب المتفرعة عن المسلك الأصلي.تعمير بطاقات التوجيه عبر المنصة الإلكترونية.سحب بطاقات التوجيه من قبل مدير المؤسسة، انعقاد مجلس التوجيه التمهيدي، ثم تعليق النتائج وإعلام التلاميذ.مراجعة مقترح التوجيه التمهيدي عبر تنظيم مقابلات فردية مع التلاميذ وأوليائهم.* منفترة إعادة التوجيه المدرسي.* في أجل أقصاهإعلام التلاميذ بنتائج مطالب إعادة التوجيه بعد تأشير المندوب الجهوي للتربية.* خلالفتح باب تقديم مطالب إعادة التوجيه مجدداً.* فيتجميع مطالب إعادة التوجيه الخاصة بتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة وإحالتها إلى المندوبية الجهوية للتربية للبت فيها.* يمكن التراجع عن طلب إعادة التوجيه في أجل أقصاه* تُعالج مطالب إعادة النظر في التوجيه في أجل أقصاه* تنعقد اللجنة الوطنية لإعادة النظر في التوجيه المدرسي في أجل أقصاهلدراسة المطالب والبت فيها.وتندرج هذه الروزنامة في إطار تنظيم مسار التوجيه المدرسي وضمان مرافقة التلاميذ وأوليائهم في مختلف مراحله.