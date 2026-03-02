Babnet   Latest update 14:29 Tunis

وزارة التربية تنشر روزنامة التوجيه المدرسي لتلاميذ الأولى والثانية ثانوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 13:20 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أعلنت وزارة التربية انطلاق التوجيه التمهيدي لفائدة تلاميذ السنوات الأولى والثانية ثانوي خلال الأسبوع الثاني من شهر أفريل 2026، وذلك عبر تعمير بطاقات التوجيه المدرسي على الموقع الإلكتروني: parent.education.tn.

وأوضحت الوزارة أن تلاميذ السنة الثانية يختارون حصرياً الشعب المتفرعة عن المسلك الأصلي.


مراحل التوجيه التمهيدي

* الأسبوع الثاني من أفريل 2026: تعمير بطاقات التوجيه عبر المنصة الإلكترونية.

* الأسبوع الثالث من أفريل: سحب بطاقات التوجيه من قبل مدير المؤسسة، انعقاد مجلس التوجيه التمهيدي، ثم تعليق النتائج وإعلام التلاميذ.
* الأسبوع الرابع من أفريل إلى حين انعقاد مجالس التوجيه النهائي: مراجعة مقترح التوجيه التمهيدي عبر تنظيم مقابلات فردية مع التلاميذ وأوليائهم.

إعادة التوجيه

* من 1 أوت إلى 31 أوت 2026: فترة إعادة التوجيه المدرسي.
* في أجل أقصاه الأسبوع الثاني من سبتمبر 2026: إعلام التلاميذ بنتائج مطالب إعادة التوجيه بعد تأشير المندوب الجهوي للتربية.
* خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2026: فتح باب تقديم مطالب إعادة التوجيه مجدداً.
* في آخر أسبوع من الشهر الأول للسنة الدراسية 2026-2027: تجميع مطالب إعادة التوجيه الخاصة بتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة وإحالتها إلى المندوبية الجهوية للتربية للبت فيها.

آجال إضافية

* يمكن التراجع عن طلب إعادة التوجيه في أجل أقصاه الأسبوع الثاني من أكتوبر 2026.
* تُعالج مطالب إعادة النظر في التوجيه في أجل أقصاه الأسبوع الأول من أكتوبر 2026.
* تنعقد اللجنة الوطنية لإعادة النظر في التوجيه المدرسي في أجل أقصاه الأسبوع الثاني من أكتوبر 2026 لدراسة المطالب والبت فيها.

وتندرج هذه الروزنامة في إطار تنظيم مسار التوجيه المدرسي وضمان مرافقة التلاميذ وأوليائهم في مختلف مراحله.
