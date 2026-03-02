إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات على قواعد أميركية في الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a5292210b762.24460629_jpfingkqlhmeo.jpg>

شنت إيران هجمات جديدة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة "فارس" للأنباء.



وبحسب الوكالة، استهدفت الهجمات البحرين والكويت وكذلك أبوظبي ودبي في الإمارات العربية المتحدة، والدوحة في قطر.