غوارديولا ينتصر لنجومه الصائمين ويصدم جماهير ليدز برده الحاسم

لاعبون صائمون وردود فعل



أطلقت جماهير ليدز يونايتد صافرات الاستهجان خلال توقف الشوط الأول من مباراتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، أثناء السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم في شهر رمضان.وذكرت صحيفة The Times أن صيحات استهجان سُمعت في ملعبعند الدقيقة 13، تزامناً مع إعلان توقف مؤقت للمباراة مع غروب الشمس في منطقة غرب يوركشاير.وضمت تشكيلة مانشستر سيتي الفائزةلاعبين مسلمين هم عمر مرموش، ريان آيت نوري، وريان شرقي، فيما تواجد عبد القادر خوسانوف على مقاعد البدلاء.وعلّق مدرب السيتي بيب غوارديولا على الحادثة خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً إن المعتقدات والتنوع يجب احترامهما، مضيفاً أن الدوري يمنح دقيقة أو دقيقتين للاعبين المسلمين لكسر صيامهم، وهو إجراء معمول به منذ سنوات.وأكد المدرب الإسباني أن “على الجميع احترام الدين والتنوع”، معتبراً أن كرة القدم ما زال أمامها طريق في ما يتعلق بالتوعية والقبول.