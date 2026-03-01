إيران تؤكد مقتل خامنئي وتعلن قيادة جديدة للمرحلة الانتقالية

قيادة المرحلة الانتقالية



"عدالة للإيرانيين والأمريكيين"



دعوة للحرس الثوري



أكد التلفزيون الإيراني، الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتله.وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن "شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم"، وفق تعبيره، فيما تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لمقتل المرشد الأعلى.وقالت وكالة فارس إن المرشد الإيراني قُتل في مكتبه وهو على رأس عمله صباح السبت.كما نقلت عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الإيراني تأكيدهم مقتل ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه بالضربات الإسرائيلية.وبشأن المرحلة الانتقالية عقب مقتل خامنئي، قال محمد مخبر مساعد المرشد الإيراني، إنه سيتولاها كل من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، بالإضافة إلى فقيه من مجلس صيانة الدستور.واعتبرت الرئاسة الإيرانية أن اغتيال المرشد خامنئي "جريمة كبرى لن تمر دون رد"، وأضافت "سنرد بكل قوة وصلابة على منفذي جريمة اغتيال المرشد ومن يقف وراءهم".وكان ترمب قد قال إن موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، مشيرا إلى أن المرشد الأعلى الإيراني لم يستطع الإفلات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأنظمة التتبع المتطورة للغاية، وفق تعبيره.وتابع أن خامنئي لم يكن بوسعه هو والقادة الذين قتلوا معه فعل أي شيء، معتبرا أن هذه هي الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة وطنه، بحسب وصفه.وبخصوص استمرار العملية العسكرية ضد إيران، قال ترمب إن القصف المكثف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع أو "طالما كان ذلك ضروريا".وأكد أن استمرار القصف هدفه تحقيق السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي العالم أجمع، على حد تعبيره.كذلك قال إنه يسمع أن كثيرين من الحرس الثوري والجيش وقوات أمنية لم يعودوا يريدون القتال ويريدون الحصول على عفو من الولايات المتحدة، قائلا "نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلميا مع الوطنيين الإيرانيين كفريق واحد لإعادة بلادهم إلى عظمتها".وفي تصريحات أخرى لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي إن معظم الأشخاص الذين يتخذون كل القرارات في إيران "رحلوا".خليفة خامنئيوفي تصريحات لقناة "سي بي إس نيوز"، قال الرئيس الأمريكي إن هناك بعض المرشحين الجيدين لقيادة إيران بعد اغتيال خامنئي، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل حول من يقصد.وقال ترمب "أعرف بالضبط من هو صاحب القرار في إيران بعد اغتيال خامنئي".ونقلت "سي بي إس نيوز" عن مصادر استخبارية وعسكرية تأكيدها مقتل نحو 40 مسؤولا إيرانيا في غارات أمريكية وإسرائيلية السبت.على صعيد متصل، قال قائد بالحرس الثوري، لوكالة فارس، إن بنية النظام الإيراني مصممة على نحو يسمح بتعيين أشخاص أكفاء فور مقتل أي من القادة، مشددا على أن "اغتيال القادة لا يترك أدنى تأثير في مسار التقدم في هذه المعركة".