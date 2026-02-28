Babnet   Latest update 13:21 Tunis

عامر بحبة: تقلبات جوية بداية من الخميس وأمطار تشمل أغلب الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697a5cf47b92b3.65986165_plgmieokjqnhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 12:37 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أكّد الخبير في الطقس والباحث في علم المناخ عامر بحبة أن تونس ستشهد بداية من يوم الخميس القادم تقلبات جوية ناتجة عن منخفض أطلسي يتحرك من المغرب نحو الجزائر ثم إلى وسط البحر الأبيض المتوسط قبل أن يؤثر على البلاد.

وأوضح أن الأمطار ستنطلق من المناطق الغربية للشمال والوسط، خاصة ولايات باجة والكاف وجندوبة والقصرين وقفصة، قبل أن تمتد تدريجيا نحو الجهات الوسطى والشرقية، مع إمكانية تسجيل كميات طيبة محليا بالشمال الغربي والمرتفعات الغربية. وتُرتقب ذروة التقلبات يوم الجمعة، مع احتمال تواصلها إلى السبت.


وأشار إلى أن المنخفض لن يكون بالقوة التي عرفتها فترات سابقة، لكنه سيُحدث حالة من عدم الاستقرار تدوم نحو 48 ساعة، في ظل تباين قائم بين النماذج بشأن الكميات النهائية.


وفي السياق ذاته، يُنتظر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء، ليكون أوضح يوم الخميس، حيث ستتراجع القصوى إلى ما بين 17 و20 درجة في أغلب الجهات، وتنخفض إلى حدود 9 و12 درجة بالمرتفعات الغربية.

وبخصوص السدود، بيّن بحبة أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسن نسبة الامتلاء إلى ما يفوق 50 بالمائة، مع إمكانية مزيد الارتفاع خلال مارس وأفريل في حال تواصلت التقلبات الممطرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324434

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
22°-10
21°-11
20°-12
21°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>