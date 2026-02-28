عامر بحبة: تقلبات جوية بداية من الخميس وأمطار تشمل أغلب الجهات
أكّد الخبير في الطقس والباحث في علم المناخ عامر بحبة أن تونس ستشهد بداية من يوم الخميس القادم تقلبات جوية ناتجة عن منخفض أطلسي يتحرك من المغرب نحو الجزائر ثم إلى وسط البحر الأبيض المتوسط قبل أن يؤثر على البلاد.
وأوضح أن الأمطار ستنطلق من المناطق الغربية للشمال والوسط، خاصة ولايات باجة والكاف وجندوبة والقصرين وقفصة، قبل أن تمتد تدريجيا نحو الجهات الوسطى والشرقية، مع إمكانية تسجيل كميات طيبة محليا بالشمال الغربي والمرتفعات الغربية. وتُرتقب ذروة التقلبات يوم الجمعة، مع احتمال تواصلها إلى السبت.
وأشار إلى أن المنخفض لن يكون بالقوة التي عرفتها فترات سابقة، لكنه سيُحدث حالة من عدم الاستقرار تدوم نحو 48 ساعة، في ظل تباين قائم بين النماذج بشأن الكميات النهائية.
وفي السياق ذاته، يُنتظر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء، ليكون أوضح يوم الخميس، حيث ستتراجع القصوى إلى ما بين 17 و20 درجة في أغلب الجهات، وتنخفض إلى حدود 9 و12 درجة بالمرتفعات الغربية.
وبخصوص السدود، بيّن بحبة أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسن نسبة الامتلاء إلى ما يفوق 50 بالمائة، مع إمكانية مزيد الارتفاع خلال مارس وأفريل في حال تواصلت التقلبات الممطرة.
وأوضح أن الأمطار ستنطلق من المناطق الغربية للشمال والوسط، خاصة ولايات باجة والكاف وجندوبة والقصرين وقفصة، قبل أن تمتد تدريجيا نحو الجهات الوسطى والشرقية، مع إمكانية تسجيل كميات طيبة محليا بالشمال الغربي والمرتفعات الغربية. وتُرتقب ذروة التقلبات يوم الجمعة، مع احتمال تواصلها إلى السبت.
وأشار إلى أن المنخفض لن يكون بالقوة التي عرفتها فترات سابقة، لكنه سيُحدث حالة من عدم الاستقرار تدوم نحو 48 ساعة، في ظل تباين قائم بين النماذج بشأن الكميات النهائية.
وفي السياق ذاته، يُنتظر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء، ليكون أوضح يوم الخميس، حيث ستتراجع القصوى إلى ما بين 17 و20 درجة في أغلب الجهات، وتنخفض إلى حدود 9 و12 درجة بالمرتفعات الغربية.
وبخصوص السدود، بيّن بحبة أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسن نسبة الامتلاء إلى ما يفوق 50 بالمائة، مع إمكانية مزيد الارتفاع خلال مارس وأفريل في حال تواصلت التقلبات الممطرة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324434