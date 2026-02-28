عامر بحبة: تقلبات جوية بداية من الخميس وأمطار تشمل أغلب الجهات

أكّد الخبير في الطقس والباحث في علم المناخ عامر بحبة أن تونس ستشهد بداية من يوم الخميس القادم تقلبات جوية ناتجة عن منخفض أطلسي يتحرك من المغرب نحو الجزائر ثم إلى وسط البحر الأبيض المتوسط قبل أن يؤثر على البلاد.وأوضح أنللشمال والوسط، خاصة ولايات باجة والكاف وجندوبة والقصرين وقفصة، قبل أن تمتد تدريجيا نحو الجهات الوسطى والشرقية، مع إمكانية تسجيل. وتُرتقب ذروة التقلبات يوم الجمعة، مع احتمال تواصلها إلى السبت.وأشار إلى أن المنخفض لن يكون بالقوة التي عرفتها فترات سابقة، لكنه سيُحدث حالة من عدم الاستقرار تدوم نحو 48 ساعة، في ظل تباين قائم بين النماذج بشأن الكميات النهائية.وفي السياق ذاته، يُنتظربداية من الثلاثاء، ليكون أوضح يوم الخميس، حيث ستتراجع القصوى إلى ما بين 17 و20 درجة في أغلب الجهات، وتنخفض إلى حدود 9 و12 درجة بالمرتفعات الغربية.وبخصوص السدود، بيّن بحبة أن الأمطار الأخيرة ساهمت في، مع إمكانية مزيد الارتفاع خلال مارس وأفريل في حال تواصلت التقلبات الممطرة.