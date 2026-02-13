بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب

النتائج





الترتيب



في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب مباريات الجولة الثانية والعشرين والختامية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت:النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيتالترجي الرياضي – النجم الساحليسبورتينغ المكنين – مكارم المهديةنادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيارنادي كرة اليد بقصور الساف – الملعب التونسيجمعية الحمامات – نسر طبلبة| الفريق | ن | ل | الوضعية || ---------------- | --- | --- | ----------------------------------------- || النادي الإفريقي | 63 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بـ6 نقاط حوافز || الترجي الرياضي | 62 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بـ4 نقاط حوافز || النجم الساحلي | 51 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز || نادي ساقية الزيت | 47 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بنقطة حوافز || سبورتينغ المكنين | 46 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بصفر نقطة حوافز || نادي جمال | 44 | 22 | تأهل إلى مرحلة التتويج بصفر نقطة حوافز || --- | --- | --- | --- || بعث بني خيار | 44 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بـ6 نقاط حوافز || مكارم المهدية | 39 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بـ4 نقاط حوافز || نادي قصور الساف | 36 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بنقطتي حوافز || جمعية الحمامات | 36 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بنقطة حوافز || الملعب التونسي | 34 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بصفر نقطة حوافز || نسر طبلبة | 23 | 22 | اللعب من أجل تفادي النزول بصفر نقطة حوافز |