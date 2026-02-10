قرار قضائي في حق الغنوشي وقيادات بالنهضة
أجّلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بما يُعرف بـ"المسامرة الرمضانية"، والمتهم فيها راشد الغنوشي وأحمد المشرقي وعدد من قيادات حركة النهضة.
وقد تمّ تأجيل المحاكمة استجابةً لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي تقدّمت بطلب التأخير من أجل الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
خلفية القضيةيتعلّق ملف القضية بـمسامرة رمضانية نظّمتها جبهة الخلاص خلال شهر رمضان من سنة 2023، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
المتهمونوُجّهت أصابع الاتهام إلى 12 متهماً، من بينهم:
* راشد الغنوشي
* أحمد المشرقي
يوسف النوري (بحالة إيقاف)*
* محمد القوماني
بلقاسم حسن (بحالة سراح)*
* رفيق بوشلاكة
* مقداد الماجري
* ماهر زيد
… وغيرهم من المتهمين المشمولين بالقضية.
