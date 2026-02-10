Babnet   Latest update 17:30 Tunis

قرار قضائي في حق الغنوشي وقيادات بالنهضة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644100b175e419.21501685_kihgqolpnjefm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 17:30
      
أجّلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بما يُعرف بـ"المسامرة الرمضانية"، والمتهم فيها راشد الغنوشي وأحمد المشرقي وعدد من قيادات حركة النهضة.

وقد تمّ تأجيل المحاكمة استجابةً لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، التي تقدّمت بطلب التأخير من أجل الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.


خلفية القضية

يتعلّق ملف القضية بـمسامرة رمضانية نظّمتها جبهة الخلاص خلال شهر رمضان من سنة 2023، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.


المتهمون

وُجّهت أصابع الاتهام إلى 12 متهماً، من بينهم:

* راشد الغنوشي
* أحمد المشرقي
يوسف النوري (بحالة إيقاف)*
* محمد القوماني
بلقاسم حسن (بحالة سراح)*
* رفيق بوشلاكة
* مقداد الماجري
* ماهر زيد

… وغيرهم من المتهمين المشمولين بالقضية.
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
