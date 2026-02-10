Babnet   Latest update 07:04 Tunis

هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698acbc0442c97.24356906_fihgnlpoqejmk.jpg width=100 align=left border=0>
السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 06:27
      
شنّ السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام هجوما لاذعا على عدد من حلفاء الولايات المتحدة، متهما إياهم بالعيش في "عالم من الأوهام" بسبب استمرارهم في التعامل مع النظام الإيراني.

وقال غراهام، في تصريحات إعلامية، إنّه "إلى ما يُسمّى بحلفائنا الإقليميين: إذا كنتم تظنون للحظة واحدة أن الإبقاء على آية الله ونظامه القاتل في السلطة فكرة جيدة بعد كل ما أبداه الشعب الإيراني من رفض ومقاومة، فأنتم تعيشون في عالم من الأوهام".


وأضاف السيناتور، وهو من أبرز الأعضاء نفوذا داخل لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، موجها كلامه بشكل مباشر إلى دول محددة:
"إلى تركيا ومصر وغيرها.. إن رغبتكم في الإبقاء على الوضع القائم وتجاهل المطالب المشروعة للشعب الإيراني تتجاوز، برأيي، حدود المقبول، وتتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، كما تتعارض مع أبسط معايير الأخلاق".


ووصف غراهام المرشد الأعلى الإيراني بأنه "نازي ديني"، معتبرا أن النظام القائم في طهران "يقتل شعبه ويمثل تهديدا وجوديا للمنطقة"، داعيا الدول الإقليمية إلى "الوقوف بشجاعة وبشكل متماسك" في مواجهته.

وأكد السيناتور الجمهوري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني قال فيها: "استمروا في الاحتجاج، فالمساعدة في الطريق"، مضيفا: "أنا أؤمن بأنه رجل يفي بوعوده، وسيكون في الجانب الصحيح من التاريخ".

وتأتي تصريحات غراهام في سياق تصاعد التوترات الداخلية في إيران، بالتزامن مع تهديدات أمريكية متواصلة بشنّ هجمات جديدة على طهران لإسقاط النظام الإيراني، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن العقوبات الأمريكية، وتوسع البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

ويُعرف السيناتور ليندسي غراهام بمواقفه المتشددة تجاه إيران منذ عقود، ويعدّ من أبرز داعمي سياسة "الضغط الأقصى" التي اعتمدتها إدارة ترامب.
