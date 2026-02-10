هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا

شنّ السيناتور الجمهوري الأمريكيهجوما لاذعا على عدد من حلفاء الولايات المتحدة، متهما إياهم بالعيش فيبسبب استمرارهم في التعامل مع النظام الإيراني.وقال غراهام، في تصريحات إعلامية، إنّهوأضاف السيناتور، وهو من أبرز الأعضاء نفوذا داخل لجنتيبمجلس الشيوخ الأمريكي، موجها كلامه بشكل مباشر إلى دول محددة:ووصف غراهام المرشد الأعلى الإيراني بأنه، معتبرا أن النظام القائم في طهران، داعيا الدول الإقليمية إلىفي مواجهته.وأكد السيناتور الجمهوري أن الرئيس الأمريكيوجّه رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني قال فيها:، مضيفا:وتأتي تصريحات غراهام في سياق، بالتزامن معبشنّ هجمات جديدة على طهران لإسقاط النظام الإيراني، إلى جانبالناتجة عن العقوبات الأمريكية، وتوسع البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.ويُعرف السيناتور ليندسي غراهام بمواقفهمنذ عقود، ويعدّ من أبرز داعمي سياسةالتي اعتمدتها إدارة ترامب.