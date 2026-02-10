Babnet   Latest update 09:41 Tunis

مواصلة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من دعم اسعار تذاكر السفر بمناسبة عودتهم خلال صائفة 2026 (ديوان التونسيين بالخارج)

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/takeoff-today-course.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 10 Février 2026 - 09:20
      
أعلن حلمي التليلي، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، عن مواصلة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من دعم أسعار تذاكر السفر بمناسبة عودتهم خلال صائفة 2026 إلى أرض الوطن، وذلك بالنسبة للعائدين على متن الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة بما يضمن عودتهم الصيفية في أفضل الظروف.

وأفاد المدير العام، خلال مشاركته عن بعد في اجتماعي اخباري، نظمته القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدوسلدورف، بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية ببرلين، بمدينة "دوسلدورف"، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتعزيز الرعاية الاجتماعية لمختلف مكونات الجالية المقيمة بالخارج، والعمل على منحهم تشجيعات وامتيازات خصوصية


كما أبرز، بأنّ مصالح الديوان ستنظر في مطلب أفراد الجالية المتعلّق بتوفير فضاء للنشاط الاجتماعي والثقافي لفائدتهم بمدينة دوسلدورف، والعمل على تلبيته عند توفّر الشروط المطلوبة


وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد واصف شيحة، سفير الجمهورية التونسية ببرلين، العناية الخاصة التي يحظى بها التونسيون بالخارج تجسيدا لسياسة الدولة الرامية الى تأطيرهم وتسهيل إقامتهم ببلدان الاعتماد، وتمتين صلتهم بتونس، مبرزا أهمية تنظيم هذه التظاهرة لإطلاعهم على أهم الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لفائدتهم، فضلا عن الاصغاء الى مشاغلهم ومقترحاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح والمؤسسات التونسية المعنية

ومن جهته، أكد مصطفى زيري، القنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف مواصلة البعثة القنصلية لجهودها الرامية إلى جمع شمل الجالية وتمتين ارتباطها بتونس، بما يمكنها من الإسهام بفاعلية في المسار التنموي والاصلاحي الذي تشهده بلادنا في مختلف المجالات

ومكن هذا الاجتماع، الذي حضره عدد هام من أفراد الجالية، من إبراز أهم الإجراءات المتخذة لتيسير عودتهم خلال العطلة الصيفية إلى ارض الوطن، ولا سيّما في مجالات النقل الجوي والبحري والحوافز الجمركية والتشجيع على الاستثمار والتغطية الاجتماعية، ودعم الوجهة السياحية التونسية، فضلا عن الإجابة على عدد من المقترحات الهادفة إلى إحكام تأطير الاجيال الجديدة من أبناء الجالية خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية وتوفير فضاءات ثقافية واجتماعية لفائدتهم

وبخصوص تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء الجالية، بيّن ممثل وزارة التربية من جهته أن الوزارة تعمل بخطى حثيثة على استكمال إعداد منصة إلكترونية خاصة بتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية، بما يوفّر فضاءً لمزيد ترسيخ هويتهم الوطنية وتعزيز ارتباطهم بالوطن

وقد عبر أفراد الجالية، في ختام الاجتماع، عن تثمينهم لتنظيم هذا التظاهرة الذي مكنتهم من الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالإعداد للعودة الصيفية ومن الحصول على إجابات مباشرة حول مشاغلهم ومقترحاتهم.
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
