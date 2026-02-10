مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين

أعلن مشروعون أمريكيون أن من بين ضحايا الممول جيفري إبستين طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وقد تم حجب أسماء 6 رجال نافذين على الأقل يحتمل تورطهم، من بينهم مسؤول أجنبي رفيع المستوى.وقال عضو الكونغرس جيمي راسكين: "عندما تطلع على هذه الوثائق، تقرأ عن فتيات في الـ15 والـ14 والـ10 من العمر. واليوم رأيت إشارة إلى فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات. أعني، إنه أمر سخيف ومثير للغضب".ووفقا لشبكة CNN، أشار أعضاء الكونغرس أيضا إلى أن أسماء 6 شخصيات نافذة على الأقل، من المحتمل تورطها في أنشطة إبستين، قد أخفيت عمدا عن العامة.ووصف المشرعون أحدهم بأنه شخصية معروفة تشغل منصبا رفيعا في حكومة أجنبية.ويطالب المشرعون الآن وزارة العدل الأمريكية برفع السرية عن أسماء شركاء إبستين المحتملين.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أوائل فيفري بأن وثائق قضية الممول جيفري إبستين كشفت عن الأسماء الكاملة لـ47 ضحية. ونتيجة لذلك، رفع محامو أكثر من 200 ضحية دعوى قضائية يطالبون فيها بإزالة جميع الوثائق المنشورة.ويذكر أن السلطات الأمريكية أنهت في 30 جانفي 2026 نشر الوثائق الكاملة المتعلقة بقضية إبستين، مما أثار موجة جديدة من التحقيقات والتداعيات القانونية في عدة دول، من بينها فرنسا وبريطانيا.