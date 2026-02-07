Babnet   Latest update 17:08 Tunis

كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69875a21016b99.96523374_piqokehnmglfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 16:27
      
دارت مساء اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، وأسفرت عن النتائج التالية:

السبت 7 فيفري 2026

* ملعب الشبيكة
اتحاد الشبيكة – مكارم المهدية: 0-4


* ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – نجم الفحص: انسحاب نجم الفحص

* ملعب فريانة
نجم فريانة – جندوبة الرياضية: 1-3

* ملعب الحامة
وداد الحامة – ستير جرزونة: 0-0
(فوز ستير جرزونة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية)

* ملعب المتلوي
منجم المتلوي – النادي القربي: 0-2

* ملعب أجيم جربة
أجيم جربة – نسر جلمة: 2-0

برنامج بقية مباريات الدور التمهيدي الرابع

الأحد 8 فيفري 2026

* ملعب نفزة
مستقبل نفزة – الملعب القابسي

* ملعب الكرم
أولمبي الكرم – كوكب عقارب

* ملعب مرناق
ملعب مرناق – مستقبل حاسي عمر

* ملعب مساكن (الرقبي)
هلال مساكن – اتحاد تطاوين

* ملعب الساحلين
مشعل الساحلين – مستقبل وادي الليل

* ملعب بوحجلة
بعث بوحجلة – النجم الرادسي

* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة

* ملعب قصر قفصة
قصر قفصة – جبل الجلود

* ملعب قبلي
واحة قبلي – فجر القطار

الاثنين 9 فيفري 2026

* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – تقدم ساقية الداير
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
