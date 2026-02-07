كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع

السبت 7 فيفري 2026





برنامج بقية مباريات الدور التمهيدي الرابع



الأحد 8 فيفري 2026



الاثنين 9 فيفري 2026



دارت مساء اليوم السبت مبارياتلمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم، وأسفرت عن النتائج التالية:اتحاد الشبيكة – مكارم المهدية:سكك الحديد الصفاقسي – نجم الفحص:نجم فريانة – جندوبة الرياضية:وداد الحامة – ستير جرزونة:منجم المتلوي – النادي القربي:أجيم جربة – نسر جلمة:مستقبل نفزة – الملعب القابسيأولمبي الكرم – كوكب عقاربملعب مرناق – مستقبل حاسي عمرهلال مساكن – اتحاد تطاوينمشعل الساحلين – مستقبل وادي الليلبعث بوحجلة – النجم الرادسياتحاد قصور الساف – قوافل قفصةقصر قفصة – جبل الجلودواحة قبلي – فجر القطارمحيط قرقنة – تقدم ساقية الداير