كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع
دارت مساء اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، وأسفرت عن النتائج التالية:
السبت 7 فيفري 2026* ملعب الشبيكة
اتحاد الشبيكة – مكارم المهدية: 0-4
* ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – نجم الفحص: انسحاب نجم الفحص
* ملعب فريانة
نجم فريانة – جندوبة الرياضية: 1-3
* ملعب الحامة
وداد الحامة – ستير جرزونة: 0-0
(فوز ستير جرزونة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية)
* ملعب المتلوي
منجم المتلوي – النادي القربي: 0-2
* ملعب أجيم جربة
أجيم جربة – نسر جلمة: 2-0
برنامج بقية مباريات الدور التمهيدي الرابع
الأحد 8 فيفري 2026* ملعب نفزة
مستقبل نفزة – الملعب القابسي
* ملعب الكرم
أولمبي الكرم – كوكب عقارب
* ملعب مرناق
ملعب مرناق – مستقبل حاسي عمر
* ملعب مساكن (الرقبي)
هلال مساكن – اتحاد تطاوين
* ملعب الساحلين
مشعل الساحلين – مستقبل وادي الليل
* ملعب بوحجلة
بعث بوحجلة – النجم الرادسي
* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة
* ملعب قصر قفصة
قصر قفصة – جبل الجلود
* ملعب قبلي
واحة قبلي – فجر القطار
الاثنين 9 فيفري 2026* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – تقدم ساقية الداير
