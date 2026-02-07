Babnet   Latest update 09:47 Tunis

الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6986fcb303eb58.11473944_imgoqhjflpkne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 09:47
      
يبحث الترجي الرياضي التونسي مساء الأحد 8 فيفري 2026 عن الارتقاء إلى صدارة المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، عندما يواجه مضيفه الملعب المالي على أرضية ملعب 26 مارس بباماكو، انطلاقًا من الساعة الخامسة مساءً، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويتصدّر الملعب المالي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متقدّمًا بفارق نقطتين على الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط على بيترو أتلتيكو الأنغولي الذي يحتل المركز الثالث، فيما يقبع سيمبا التنزاني في أسفل الترتيب بنقطة واحدة. ويتأهّل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.


رهان الصدارة وضمان العبور

ويحتاج الترجي الرياضي، الذي فوّت فرصة الفوز في الجولة الفارطة بعد إهدار لاعبه حمزة الجلاصي ضربة جزاء حاسمة في اللحظات الأخيرة من مباراة التعادل 2-2 مع سيمبا التنزاني بدار السلام، إلى تحقيق النقاط الثلاث من أجل افتكاك الصدارة، والدخول إلى الجولة الختامية أمام ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بملعب حمادي العقربي برادس في ظروف مريحة وبأقل ضغوطات ممكنة لضمان التأهل.


عودة مرياح وخبرة قارية

وأمام منافس متحفّز بدوره لتعزيز صدارته وحجز بطاقة التأهل مبكرًا، يعوّل فريق باب سويقة في هذه المواجهة على خبرته القارية، خاصة مع عودة قائده ومدافعه المحوري ياسين مرياح بعد تعافيه من الإصابة، سعيًا لتجاوز هذه العقبة والمحافظة على سجلّه خاليًا من الخسارة في مشواره الإفريقي الحالي، ومواصلة الحضور المتواصل في أدوار خروج المغلوب منذ 2017.

مفاتيح المواجهة

ويتعيّن على أبناء المدرب ماهر الكنزاري:

* حسن استثمار الفرص عبر البناء الهجومي والكرات الثابتة،
* تفادي الأخطاء الدفاعية التي برزت في مواجهة سيمبا، خصوصًا خلال الشوط الأول،
* مواصلة ردّة الفعل الإيجابية التي ظهرت في الشوط الثاني من المباراة الماضية.

خصم صعب على أرضه

ورغم امتلاك الترجي، حامل لقب المسابقة 4 مرات (1994، 2011، 2018، 2019)، لمقومات فنية وبشرية مهمة، فإن المهمة تبدو معقّدة أمام صعوبة مراس الملعب المالي على أرضه وبين جماهيره، وبعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة، من بينها التعادل السلبي في رادس والفوز على سيمبا وبيترو في باماكو. ويضم الفريق المالي عناصر قادرة على صنع الفارق، على غرار تاديوس نكينغ ومامادو تراوري وعثمان كوليبالي.

نتائج وترتيب المجموعة الرابعة

الجولة الرابعة

* 31 جانفي 2026: بيترو أتلتيكو الأنغولي – الملعب المالي 0-0
* 1 فيفري 2026: سيمبا التنزاني – الترجي الرياضي 2-2

الجولة الثالثة

* الترجي الرياضي – سيمبا التنزاني 1-0
* الملعب المالي – بيترو أتلتيكو الأنغولي 2-0

الجولة الثانية

* بيترو أتلتيكو الأنغولي – الترجي الرياضي 1-1
* الملعب المالي – سيمبا التنزاني 2-1

الجولة الأولى

* الترجي الرياضي – الملعب المالي 0-0
* سيمبا التنزاني – بيترو أتلتيكو الأنغولي 1-2

الترتيب

* الملعب المالي: 8 نقاط
* الترجي الرياضي: 6 نقاط
* بيترو أتلتيكو الأنغولي: 5 نقاط
* سيمبا التنزاني: 1 نقطة

البرنامج القادم

الجولة الخامسة (6 فيفري 2026)

* الملعب المالي – الترجي الرياضي
* بيترو أتلتيكو الأنغولي – سيمبا التنزاني

الجولة السادسة (13 فيفري 2026)

* الترجي الرياضي – بيترو أتلتيكو الأنغولي
* سيمبا التنزاني – الملعب المالي

