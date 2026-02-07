الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة

رهان الصدارة وضمان العبور



يبحثمساء الأحد 8 فيفري 2026 عنلمسابقة، عندما يواجه مضيفهعلى أرضية، انطلاقًا من، لحسابويتصدّرترتيب المجموعة برصيد، متقدّمًا بفارقعلى الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني، وعلىالذي يحتل المركز الثالث، فيما يقبعفي أسفل الترتيب بنقطة واحدة. ويتأهّلإلىويحتاج الترجي الرياضي، الذي فوّت فرصة الفوز في الجولة الفارطة بعد إهدار لاعبهضربة جزاء حاسمة في اللحظات الأخيرة من مباراة التعادلمع سيمبا التنزاني بدار السلام، إلىمن أجل، والدخول إلى الجولة الختامية أمام ضيفهبملعبفي ظروف مريحة وبأقل ضغوطات ممكنة لضمان التأهل.وأمام منافس متحفّز بدوره لتعزيز صدارته وحجز بطاقة التأهل مبكرًا، يعوّل فريق باب سويقة في هذه المواجهة على، خاصة معبعد تعافيه من الإصابة، سعيًا لتجاوز هذه العقبة والمحافظة علىفي مشواره الإفريقي الحالي، ومواصلة الحضور المتواصل في أدوار خروج المغلوب منذويتعيّن على أبناء المدربعبر البناء الهجومي والكرات الثابتة،التي برزت في مواجهة سيمبا، خصوصًا خلال الشوط الأول،* مواصلةالتي ظهرت في الشوط الثاني من المباراة الماضية.ورغم امتلاك الترجي، حامل لقب المسابقة(1994، 2011، 2018، 2019)، لمقومات فنية وبشرية مهمة، فإن المهمة تبدوأمام صعوبة مراسعلى أرضه وبين جماهيره، وبعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة، من بينها التعادل السلبي في رادس والفوز على سيمبا وبيترو في باماكو. ويضم الفريق المالي عناصر قادرة على صنع الفارق، على غرار* 31 جانفي 2026: بيترو أتلتيكو الأنغولي – الملعب المالي* 1 فيفري 2026: سيمبا التنزاني – الترجي الرياضي* الترجي الرياضي – سيمبا التنزاني* الملعب المالي – بيترو أتلتيكو الأنغولي* بيترو أتلتيكو الأنغولي – الترجي الرياضي* الملعب المالي – سيمبا التنزاني* الترجي الرياضي – الملعب المالي* سيمبا التنزاني – بيترو أتلتيكو الأنغولي: 8 نقاط: 6 نقاط: 5 نقاط: 1 نقطة* الملعب المالي – الترجي الرياضي* بيترو أتلتيكو الأنغولي – سيمبا التنزاني* الترجي الرياضي – بيترو أتلتيكو الأنغولي* سيمبا التنزاني – الملعب المالي