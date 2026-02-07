Babnet   Latest update 12:36 Tunis

المهدية: انقطاع التيّار الكهربائي الأحد 08 فيفري 2026 بعدة مناطق من معتمدية سيدي علوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650c8f67933706.09034699_lnihkjmeopgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Février 2026 - 11:31 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز إقليم المهدية ، أنّ التيّار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصّيانة يوم غد الأحد 08 فيفري 2026 من السّاعة الثامنة والنصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا بعدة مناطق من معتمدية سيدي علوان
وتشمل هذه المناطق، حسب بلاغ اصدرته الشركة السبت، كل من شارع الحبيب بورقيبة وشارع فرحات حشاد وشارع الجمهورية وشارع 20 مارس ونهج ابن زيدون ونهج أبو القاسم الشابي ونهج مصطفى خريف ونهج الشهداء ونهج محمد الخامس ونهج خيري الدين باشا ونهج منصف باي.
 وسييقع إرجاع التيّار الكهربائي بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة، وفق ذات البلاغ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323279

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
18°-8
15°-9
16°-9
20°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>