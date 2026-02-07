المهدية: انقطاع التيّار الكهربائي الأحد 08 فيفري 2026 بعدة مناطق من معتمدية سيدي علوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650c8f67933706.09034699_lnihkjmeopgfq.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز إقليم المهدية ، أنّ التيّار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصّيانة يوم غد الأحد 08 فيفري 2026 من السّاعة الثامنة والنصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا بعدة مناطق من معتمدية سيدي علوان

وتشمل هذه المناطق، حسب بلاغ اصدرته الشركة السبت، كل من شارع الحبيب بورقيبة وشارع فرحات حشاد وشارع الجمهورية وشارع 20 مارس ونهج ابن زيدون ونهج أبو القاسم الشابي ونهج مصطفى خريف ونهج الشهداء ونهج محمد الخامس ونهج خيري الدين باشا ونهج منصف باي.

وسييقع إرجاع التيّار الكهربائي بدون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة، وفق ذات البلاغ.