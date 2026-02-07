Babnet   Latest update 07:42 Tunis

ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6986d77db84759.03914394_lfhngqojkeimp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 06:37
      
رفض الرئيس ترامب الاعتذار عن المنشور الخاص بالرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته، مشيرا إلى أن الانتخابات شابها تزوير وأنه كان يريد تسليط الضوء على ذلك، مؤكدا أن المنشور أزيل لاحقا.

وأثار ترامب موجة غضب بنشر فيديو على منصة "تروث سوشال" يروج لنظرية مؤامرة عن تزوير انتخابات 2020، ويظهر في نهايته وجها باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين يتقافزان لثانية تقريبا.


الفيديو، الذي يدوم دقيقة واحدة، يكرر مزاعم ترامب بشأن شركة "دومينيون" وتزوير الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن، في سياق كثافة استخدامه للمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي لمهاجمة خصومه.


وعندما سئل ترامب: هل تدين الأجزاء العنصرية من الفيديو بخصوص أوباما؟ أجاب: "بالتأكيد أدين ذلك".
وقال ترامب إنه لن يطرد الموظف الذي نشر الفيديو، مشددا على أنه "أقل الرؤساء عنصرية مر على الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة".


وفي هذا الصدد قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز حول الفيديو: "لن أستبق الأحداث وأتحدث نيابة عن الرئيس. هذا مجرد تشتيت للانتباه من قبل وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة".

وأصافت ليفيت: لقد كانت صورة متداولة على الإنترنت.. كانت مأخوذة من فيديو لفيلم "الأسد الملك". وكما هو متوقع، فإن وسائل الإعلام اليسارية تتحدث عن هذا الموضوع طوال اليوم...".

وأكد الرئيس ترامب أنه تحدث مع السيناتور تيم سكوت، وقال ترامب إنه تفهم الأمر تماما عندما أوضح له أنه لم ير المنشور كاملا.

وسكوت هو سيناتور جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2013، ويعد أول سيناتور أمريكي من أصل إفريقي منتخب من ولاية في الجنوب الأمريكي منذ حقبة إعادة الإعمار، وأول جمهوري أسود يخدم في مجلس الشيوخ منذ السبعينيات.
