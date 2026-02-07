ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته

Be brutally honest: Are you okay with Donald Trump sharing a video just now depicting Barack and Michelle Obama as Apes and do you believe that Michelle and Barack are Black monkeys as Trump portrays them? Yes or no? pic.twitter.com/pgiY2x1nem — Simon Ateba (@simonateba) February 6, 2026

رفض الرئيس ترامب الاعتذار عن المنشور الخاص بالرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته، مشيرا إلى أن الانتخابات شابها تزوير وأنه كان يريد تسليط الضوء على ذلك، مؤكدا أن المنشور أزيل لاحقا.وأثار ترامب موجة غضب بنشر فيديو على منصة "تروث سوشال" يروج لنظرية مؤامرة عن تزوير انتخابات 2020، ويظهر في نهايته وجها باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين يتقافزان لثانية تقريبا.الفيديو، الذي يدوم دقيقة واحدة، يكرر مزاعم ترامب بشأن شركة "دومينيون" وتزوير الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن، في سياق كثافة استخدامه للمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي لمهاجمة خصومه.وعندما سئل ترامب: هل تدين الأجزاء العنصرية من الفيديو بخصوص أوباما؟ أجاب: "بالتأكيد أدين ذلك".وقال ترامب إنه لن يطرد الموظف الذي نشر الفيديو، مشددا على أنه "أقل الرؤساء عنصرية مر على الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة".وفي هذا الصدد قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز حول الفيديو: "لن أستبق الأحداث وأتحدث نيابة عن الرئيس. هذا مجرد تشتيت للانتباه من قبل وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة".وأصافت ليفيت: لقد كانت صورة متداولة على الإنترنت.. كانت مأخوذة من فيديو لفيلم "الأسد الملك". وكما هو متوقع، فإن وسائل الإعلام اليسارية تتحدث عن هذا الموضوع طوال اليوم...".وأكد الرئيس ترامب أنه تحدث مع السيناتور تيم سكوت، وقال ترامب إنه تفهم الأمر تماما عندما أوضح له أنه لم ير المنشور كاملا.وسكوت هو سيناتور جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2013، ويعد أول سيناتور أمريكي من أصل إفريقي منتخب من ولاية في الجنوب الأمريكي منذ حقبة إعادة الإعمار، وأول جمهوري أسود يخدم في مجلس الشيوخ منذ السبعينيات.