Babnet   Latest update 11:29 Tunis

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالموساد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985c19e0bcd67.01612650_jpqhmieklongf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 11:24 قراءة: 2 د, 5 ث
      
أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية أمنية جديدة ضد شبكة تجسس مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، أسفرت عن إيقاف شخصين تبين أنهما يعملان لصالح الجهاز الإسرائيلي، وذلك في إطار عملية أطلقت عليها الاستخبارات التركية اسم «مونيتوم».

وأفادت مصادر أمنية أن العملية نُفذت بعد تحقيقات مشتركة أجراها جهاز الاستخبارات التركية (MIT)، ومكتب المدعي العام في إسطنبول، وفرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية شرطة إسطنبول، وأسفرت عن إيقاف كل من محمد بوداك ديريا وفيصل كريم أوغلو.


مسار التجنيد والاختراق

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن محمد بوداك ديريا، وهو مهندس تعدين أسس شركة خاصة سنة 2005 وافتتح محجرا للرخام في منطقة سيليفكي بولاية مرسين جنوب تركيا، دخل في معاملات تجارية مع عدد من الدول، ما جعله محل اهتمام من قبل الموساد.


وفي سبتمبر 2012، تواصل معه شخص يدعى علي أحمد ياسين، يعمل لصالح شركة وهمية أنشأتها إسرائيل، وعرض عليه شراكة تجارية، قبل أن تتم دعوته لاحقا إلى إحدى الدول الأوروبية حيث التقى، في جانفي 2013، بعناصر من الموساد قدموا أنفسهم بصفتهم أصحاب الشركة.

وبحسب التحقيقات، تلقى بوداك ديريا تعليمات مباشرة من ضابط موساد يحمل اسما حركيا، تمثلت في توظيف فيصل كريم أوغلو، وهو مواطن تركي من أصل فلسطيني، وإبلاغ الجهاز الإسرائيلي بكافة أنشطتهما وتحركاتهما.

جمع المعلومات وتوسيع النشاط

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه بهما عملا على بناء علاقات تجارية واجتماعية، خاصة مع فلسطينيين معارضين لسياسات إسرائيل، وقاما بنقل معطيات عنهم إلى الموساد. كما استُغلت أنشطة تجارية مرتبطة بقطاع غزة لمحاولة الحصول على تصاريح دخول وجمع صور ومعلومات ميدانية.

كما كشفت التحقيقات أن فيصل كريم أوغلو اقترح سنة 2016 الدخول في تجارة قطع غيار الطائرات المسيّرة، وهو ما تم إبلاغ الموساد به، الذي وفر نماذج أولية للمشروع. وفي هذا السياق، أشارت المعطيات إلى أن الشخص الذي كانا يسعيان للتعامل معه في هذا المجال، محمد الزواري، اغتيل في تونس في ديسمبر 2016 في عملية نُسبت إلى الموساد.

اختبارات سرية وشركات وهمية

وأظهرت التحقيقات أن محمد بوداك ديريا خضع لاختبارات كشف الكذب في دول أوروبية وآسيوية خلال سنتي 2016 و2024، وجرى تزويده بوسائل اتصال مشفرة. كما عمل، بتوجيه من الموساد، على اقتناء شرائح اتصال ومعدات تقنية، وإرسال بياناتها التفصيلية إلى ضباط الجهاز.

وفي جانفي 2026، عقد المشتبه به اجتماعا مع عناصر من الموساد لوضع خطة لتأسيس شركات وهمية خارج تركيا، بهدف التسلل إلى سلاسل التوريد التجارية الدولية، وإنشاء حسابات مصرفية ومنصات رقمية لخدمة هذه الأغراض.

إيقاف المشتبه بهما

وبعد متابعة استخباراتية طويلة، تم إيقاف محمد بوداك ديريا وفيصل كريم أوغلو، وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323241

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
17°-10
19°-8
15°-8
16°-10
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>