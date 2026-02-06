Babnet   Latest update 07:47 Tunis

تصاعد الجدل حول كريستيانو رونالدو بعد انتقاد ميركاتو الهلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69858ef53dcc64.33567517_ofjhniqmkelgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 07:47
      
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حالة الجدل المحيطة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على خلفية احتجاجه على تعاقدات نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، وما رافقها من اتهامات بوجود دعم خاص للنادي الأزرق من قبل جهات رسمية.

ووفق تقارير إعلامية، دخل رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، في حالة توتر انعكست على مشاركته مع فريقه، حيث غاب عن تدريبات النصر خلال الفترة الماضية ولم يشارك في مواجهة الرياض الأخيرة، قبل أن يعود إلى التدريبات يوم الأربعاء. كما أشارت تقارير أجنبية إلى إمكانية غيابه عن مواجهة الاتحاد ضمن الجولة الحادية والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.


وفي رد على هذه التطورات، نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية تصريحات لمسؤول في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أكد فيها أن "لا أحد، مهما بلغت أهميته، أكبر من دوري روشن"، نافيا وجود أي دعم خاص لنادٍ دون غيره.


وأوضح المسؤول أن جميع الأندية تخضع للقواعد نفسها، وتعمل باستقلالية تامة ضمن إطار مالي وتنظيمي موحد يهدف إلى تحقيق التوازن التنافسي والاستدامة، مشددا على أن قرارات التعاقد والإنفاق تعود حصرا لإدارات الأندية.

وأضاف أن أي تدخل من لاعب، مهما كان اسمه، في سياسات أندية أخرى يعد أمرا غير مقبول، مؤكدا في المقابل تقدير الرابطة للدور الرياضي الذي يقدمه رونالدو منذ التحاقه بالنصر في جانفي 2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مفتوحة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق الأربعة الأولى، معربا عن تطلع الجماهير المحلية والعالمية إلى مشاهدة رونالدو مركزا على الجانب الرياضي داخل المستطيل الأخضر.

وعلى المستوى الرقمي، خاض رونالدو مع النصر 127 مباراة رسمية، سجل خلالها 111 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، إضافة إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليرتفع مجموع أهدافه مع الفريق إلى 117 هدفا، ما يجعله الهداف الأجنبي التاريخي للنادي.

كما توج بجائزة هداف دوري روشن موسم 2023-2024 برصيد 35 هدفا، وسجل 25 هدفا في الموسم الذي تلاه، إلى جانب تتويجه بكأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024.

وأكدت رابطة الدوري السعودي، في ختام تصريحاتها، استمرار دعمها لمسيرة رونالدو الرياضية، معتبرة أن تركيزه على المنافسة داخل الملعب يبقى الخيار الأمثل في المرحلة المقبلة.
