تطور مفاجئ في صفقة انتقال بنزيما إلى الهلال السعودي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6980c782655811.68176259_ifnpqjhlgmoke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 16:48
      
أفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما من اتحاد جدة إلى الهلال السعودي قد انهارت قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت الشبكة أن المهاجم المخضرم (38 عاما) سيبقى في فريقه اتحاد جدة ولن يغادر في الميركاتو الشتوي الحالي.


وتأتي هذه الأنباء رغم تأكيدات عديدة في الساعات السابقة، بأن بنزيما قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الهلال بعد خلافه مع إدارة نادي اتحاد جدة.


وقد غاب بنزيما عن آخر مباراتين للاتحاد في الدوري السعودي في ظل عدم توصله لاتفاق حول تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في صيف هذا العام.

وتناقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية والإعلامي فابريزيو رومانو، كواليس صادمة حول غضب بنزيما من مفاوضات الاتحاد، بداعي أن عرض التجديد تضمن عدم حصوله على رواتب مالية، والاكتفاء بحقوق الصور، في خطوة اعتبرها الفرنسي بمثابة "إهانة لتاريخه".

وكان بنزيما انضم لصفوف اتحاد جدة في صيف 2023، قادما من ريال مدريد.

ونجح المهاجم الدولي الفرنسي السابق مع اتحاد جدة، في حصد الثنائية المحلية (دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين) خلال الموسم الماضي.
