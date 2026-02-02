أريانة: وفاة عاملين إثر سقوط جدار أثناء أشغال هدم ونقل ثالث في حالة حرجة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أمس، بفتح بحث تحقيقي على خلفية وفاة عاملين إثر سقوط جدار تابع لمحل كراء فساتين عليهما، وذلك أثناء القيام بأشغال هدم بالمكان.
ووفق المعطيات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة عامل ثالث تم نقله على وجه السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية بأريانة إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بـ الحرجة.
