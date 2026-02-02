"ناقشت قضايا مهمة".. مقدم جوائز غرامي يسخر من ترامب وميناج!

Trevor Noah roasts Nicki Minaj at the #Grammys over her MAGA support: "She's still at the White House with Donald Trump."



(via CBS and The Grammys) pic.twitter.com/tAjXYxLiSe — Variety (@Variety) February 2, 2026

.@NICKIMINAJ: "I am probably @POTUS' number one fan, and that’s not going to change... We're not going to let them get away with bullying him, and the smear campaigns... He has a lot of force behind him, and God is protecting him." ❤ https://t.co/kQaNgCx4eO pic.twitter.com/jUAZlwbIOW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 28, 2026

استهدف تريفور نواه، مقدم حفل توزيع جوائز غرامي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمغنية نيكي ميناج خلال افتتاح حفل عام 2026.وبعد أن افتتح برونو مارس وروز الحفل بأغنيتهما المنفردة "إيه بي تي"، أمس الأحد، قال نواه إن ميناج، التي زارت البيت الأبيض في الآونة الأخيرة وأعربت عن دعمها لترامب، "ليست هنا".وأضاف نواه وسط تهليل من الجمهور:"نيكي ميناج ليست هنا، إنها ليست هنا، إنها لا تزال في البيت الأبيض مع دونالد ترامب يناقشان قضايا مهمة للغاية في الواقع".وفي وقت سابق، أعلنت نجمة الراب نيكي ميناج دعمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية رسمية في وزارة الخزانة الأمريكية.وقالت ميناج، خلال قمة ترويجية لحسابات استثمارية حكومية جديدة مخصصة للأطفال، إنها "المعجبة رقم واحد" بترامب، مؤكدة أن الانتقادات التي يتعرض لها تزيدها إصرارا على دعمه.وأضافت أن حملات التشويه ضد ترامب لن تنجح، معتبرة أن لديه "قوة كبيرة" خلفه وأن "الله يحميه". وظهرت ميناج وترامب خلال الفعالية وهما يمسكان أيدي بعضهما لمدة 30 ثانية تقريبا على المنصة.