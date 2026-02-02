وزارة التجارة تضبط التزامات الوكلاء العقاريين في مكافحة غسل الاموال
ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جملة من الالتزامات الجديدة المحمولة على الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك ضمن إجراءات ومعايير يتعيّن اتباعها وتطبيقها في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 جانفي 2026 قرار عن وزير التجارة وتنمية الصادرات، يضبط قواعد والتزامات جديدة منطبقة على الوكلاء العقاريين، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المعاملات العقارية وضمان شفافية التدفقات المالية.
ويضم القرار 36 فصلاً، وينصّ على إلزام الوكلاء العقاريين باتخاذ تدابير "العناية الواجبة" تجاه الحرفاء، إلى جانب توثيق جميع العمليات بدقّة.
منظومة لتقييم المخاطر والتحقق من الهويةوبموجب هذا القرار، أصبح الوكلاء العقاريون مطالبين بوضع منظومة داخلية لتقييم المخاطر، تعتمد على جملة من المعايير، من بينها نوعية الحرفاء والمناطق الجغرافية وطبيعة الخدمات المقدّمة.
كما فرض القرار التحقق من الهوية الكاملة للحرفاء والمستفيدين الحقيقيين من العمليات العقارية، قبل إبرام أي عقد أو علاقة عمل، مع ضرورة تحيين هذه البيانات بصفة دورية.
إجراءات عناية مشددة في الحالات عالية المخاطروأقرّ النص الجديد اعتماد إجراءات عناية مشددة في حالات المخاطر المرتفعة، خاصة عند التعامل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أقاربهم، حيث يُلزم الوكيل العقاري بالحصول على موافقة الإدارة قبل إتمام المعاملة، واتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة ومصدر الأموال.
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ الوثائقوفي إطار مكافحة الجرائم المالية، أوجب القرار على الوكلاء العقاريين إبلاغ اللجنة التونسية للتحاليل المالية فورًا وبصفة سرية عن أي عملية مشبوهة، مع التنصيص على حظر الإفصاح ومنع إعلام الحرفاء بهذه الإجراءات.
كما ألزم القرار مكاتب الوكلاء العقاريين بـ حفظ جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات والحرفاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة.
رقابة ميدانية وإداريةوسيتولى، بموجب هذا القرار، أعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات مراقبة مدى التزام الوكلاء العقاريين بهذه الواجبات، من خلال عمليات رقابة ميدانية وإدارية.
ويأتي هذا القرار ليُلغي ويعوض القرار السابق المؤرخ في 19 أفريل 2018، وذلك في إطار ملاءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية والوطنية المحيّنة في مجال التصدي للجرائم المالية.
