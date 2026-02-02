وزارة التجارة تضبط التزامات الوكلاء العقاريين في مكافحة غسل الاموال

منظومة لتقييم المخاطر والتحقق من الهوية



إجراءات عناية مشددة في الحالات عالية المخاطر



الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ الوثائق



رقابة ميدانية وإدارية



ضبطتجملة منالمحمولة علىفي مجال، وذلك ضمن إجراءات ومعايير يتعيّن اتباعها وتطبيقها في هذا القطاع.وفي هذا الإطار، صدرقرار عن وزير التجارة وتنمية الصادرات، يضبط قواعد والتزامات جديدة منطبقة على الوكلاء العقاريين، ويهدف إلىعلى المعاملات العقارية وضمانويضم القرار، وينصّ على إلزام الوكلاء العقاريين باتخاذ تدابيرتجاه الحرفاء، إلى جانببدقّة.وبموجب هذا القرار، أصبح الوكلاء العقاريون مطالبين بوضع، تعتمد على جملة من المعايير، من بينهاكما فرض القرار التحقق منمن العمليات العقارية، قبل إبرام أي عقد أو علاقة عمل، مع ضرورةوأقرّ النص الجديد اعتمادفي حالات المخاطر المرتفعة، خاصة عند التعامل مع، حيث يُلزم الوكيل العقاري بالحصول علىقبل إتمام المعاملة، واتخاذ تدابير معقولة لمعرفةوفي إطار مكافحة الجرائم المالية، أوجب القرار على الوكلاء العقاريينفورًا وبصفة سرية عن أي، مع التنصيص علىومنع إعلام الحرفاء بهذه الإجراءات.كما ألزم القرار مكاتب الوكلاء العقاريين بـالمتعلقة بالعمليات والحرفاء لمدة لا تقل عنمن تاريخ انتهاء المعاملة.وسيتولى، بموجب هذا القرار،مراقبة مدى التزام الوكلاء العقاريين بهذه الواجبات، من خلالويأتي هذا القرارالقرار السابق المؤرخ في، وذلك في إطارمع المعايير الدولية والوطنية المحيّنة في مجال