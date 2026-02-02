Babnet   Latest update 08:10 Tunis

ورود اسم والدة اعمدة نيويورك الجديد ضمن وثائق إبستين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69803fc6443124.67087819_ijpqgolmkhefn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 06:07 قراءة: 1 د, 3 ث
      
احتشد متظاهرون، قالوا إنهم من أنصار عمدة نيويورك زهران ممداني، أمام مقر إقامته، احتجاجًا على ورود اسم والدته المخرجة ميرا ناير ضمن أحدث الوثائق المتعلقة بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، والتي أُفرج عنها مؤخرًا في الولايات المتحدة.

ووفقًا لما تضمنته الرسائل والمراسلات المنشورة، فقد ورد اسم ميرا ناير في سياق دعوة لحضور “حفلة بعد عرض” لأحد الأفلام سنة 2009، أقيمت في منزل جيسلين ماكسويل، المدانة في قضايا الاتجار بالجنس، وحضرها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم بيل كلينتون وجيف بيزوس.


ويأتي هذا الجدل في وقت حساس، إذ تولى زهران ممداني مهامه رسميًا كعمدة لمدينة نيويورك في الأول من جانفي 2026، عقب فوزه في الانتخابات البلدية على كل من أندرو كومو وكورتيس سليوا.


ويُشار إلى أن نشر هذه الوثائق يندرج ضمن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة أُفرج عنها بموجب “قانون شفافية ملفات إبستين”، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025، وينص على الكشف التدريجي عن جميع السجلات المرتبطة بالقضية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بحماية الضحايا والتحقيقات الجارية.
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
Babnet

