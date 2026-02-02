ورود اسم والدة اعمدة نيويورك الجديد ضمن وثائق إبستين
احتشد متظاهرون، قالوا إنهم من أنصار عمدة نيويورك زهران ممداني، أمام مقر إقامته، احتجاجًا على ورود اسم والدته المخرجة ميرا ناير ضمن أحدث الوثائق المتعلقة بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، والتي أُفرج عنها مؤخرًا في الولايات المتحدة.
ووفقًا لما تضمنته الرسائل والمراسلات المنشورة، فقد ورد اسم ميرا ناير في سياق دعوة لحضور “حفلة بعد عرض” لأحد الأفلام سنة 2009، أقيمت في منزل جيسلين ماكسويل، المدانة في قضايا الاتجار بالجنس، وحضرها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم بيل كلينتون وجيف بيزوس.
ويأتي هذا الجدل في وقت حساس، إذ تولى زهران ممداني مهامه رسميًا كعمدة لمدينة نيويورك في الأول من جانفي 2026، عقب فوزه في الانتخابات البلدية على كل من أندرو كومو وكورتيس سليوا.
ويُشار إلى أن نشر هذه الوثائق يندرج ضمن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة أُفرج عنها بموجب “قانون شفافية ملفات إبستين”، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025، وينص على الكشف التدريجي عن جميع السجلات المرتبطة بالقضية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بحماية الضحايا والتحقيقات الجارية.
BREAKING: New Yorkers are developing buyer's remorse for Zohran Mamdani, spotted HECKLING him and yelling "SHAME!" after basically nothing is going according to plan— Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 1, 2026
"We advocated for you, we voted for you! You get up in here and lie to us!" 😂😂pic.twitter.com/qCKLhXx96T
