هوية الإرهابي صدّيق العبيدي الذي تم القضاء عليه في العملية الأمنية الاستباقية بالقصرين

ينتمي الإرهابي المصنّف خطير، صدّيق العبيدي (صدّيق بن منصف بن عمارة العبيدي)، الذي تمكّنت الوحدات الأمنية صباح اليوم السبت من القضاء عليه في عملية أمنية استباقية، إلى كتيبة “جند الخلافة” الموالية لتنظيم داعش، وكان ينشط بالجبال الغربية للبلاد.



وقد نُفّذت العملية في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين.







ووفق القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، التي قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (التابعة لرئاسة الحكومة) بتحيينها يوم 18 ديسمبر الماضي، فإنّ الإرهابي المذكور مورّط في عديد العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين والدوريات الأمنية والعسكرية.







يحمل صدّيق العبيدي الجنسية التونسية، وهو من مواليد 6 أوت 1997 بولاية الكاف.





وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، في بلاغ لها، إلقاء القبض على عنصر إرهابي ثانٍ كان مرافقاً للعبيدي خلال العملية، دون الكشف عن هويته.



