Babnet   Latest update 23:26 Tunis

رضا الشكندالي يكشف تبعات الحرب الأميركية على إيران على الاقتصاد التونسي‎

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669784d3f1a788.24986403_ghifkmeqnojlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 23:26 قراءة: 1 د, 54 ث
      
قال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد التونسي والاقتصاد العالمي أمام جملة من السيناريوهات المتباينة، تتراوح بين احتواء محدود للأزمة وصدمة نظامية واسعة قد تعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية الدولية.

وأوضح الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تجاوز الضربات المحدودة ليطال مواقع استراتيجية داخل إيران، مقابل ردّ إيراني باستهداف قواعد أمريكية في الخليج، ما وضع المنطقة أمام مخاطر مباشرة تهدد الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج النفطي العالمي.


وأشار إلى أن الأسواق تفاعلت فوراً مع التطورات، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 13% خلال اليومين الأولين، في مؤشر واضح على قلق المستثمرين من تعطل الإمدادات.


وبيّن أن السيناريو الأول يتمثل في احتواء محدود للنزاع دون تعطيل فعلي للإمدادات، مع بقاء الزيادة في الأسعار في حدود علاوة مخاطر جيوسياسية بنسبة 10 إلى 15% قبل أن تتراجع تدريجياً. وفي هذه الحالة، ستتحمل تونس ارتفاعاً ظرفياً في فاتورة الطاقة، إذ إن كل زيادة بـ10 دولارات في سعر البرميل مقارنة بفرضيات الميزانية تكلف نحو 1.6 مليار دينار إضافية، مع تأثير محدود على التضخم.

أما السيناريو الثاني، فيفترض تعطلاً جزئياً فعلياً في الإمدادات بما بين 3 و5 ملايين برميل يومياً، ما قد يدفع الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل. وفي هذه الحالة، قد ترتفع فاتورة الطاقة في تونس بنحو 4 مليارات دينار إضافية، مع زيادة التضخم بين 0.75 و1 نقطة مئوية واتساع عجز الميزان التجاري.

وفي حال تطور الأزمة إلى صدمة نظامية عالمية عبر اضطراب واسع في الملاحة أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز، قد ترتفع الأسعار إلى 120 دولاراً أو أكثر، ما يفرض على تونس تحمل فاتورة إضافية تتراوح بين 6 و7 مليارات دينار، مع زيادة في التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية وضغوط قوية على المالية العمومية.

أما السيناريو الرابع، فيتمثل في توسع الحرب عبر اصطفاف تحالفات دولية كبرى، بما قد يدفع الأسعار إلى حدود 150 دولاراً للبرميل أو أكثر. وفي هذه الحالة، قد تتجاوز كلفة الطاقة الإضافية في تونس 10 إلى 11 مليار دينار، مع ارتفاع التضخم بأكثر من نقطتين مئويتين واتساع حاد في العجز التجاري، ما يستدعي مراجعات عميقة لسياسات الدعم والميزانية.

وختم الشكندالي بالتعبير عن أمله في ألا تتجاوز التطورات السيناريو الأول، تجنباً لتداعيات اقتصادية ثقيلة على تونس وعلى الاقتصاد العالمي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324605

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 مارس 2026 | 12 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:42
18:16
15:44
12:38
06:49
05:23
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
19°-12
20°-13
17°-13
20°-13
  • Avoirs en devises 25096,0
  • (02/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38261 DT
  • (02/03)
  • 1 $ = 2,87251 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/02)     1519,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/02)   27693 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>