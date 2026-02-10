Babnet   Latest update 21:18 Tunis

أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dff6d251b7d6.28774139_kjngpeoimfhlq2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Février 2026 - 20:56 قراءة: 1 د, 30 ث
      
أكد عامر بحبّة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ، أن البلاد ستشهد تقلبات جوية متواصلة خلال الأيام القادمة، تتمثل أساسًا في أمطار بصفة شبه يومية ورياح قوية ستهمّ عدّة مناطق.

وأوضح بحبّة أن ما تشهده تونس حاليًا ليس منخفضًا جويًا مكتمل العناصر، بل هو تسرّب كتل هوائية باردة قادمة من المحيط الأطلسي وأوروبا، كانت قد تسببت في أمطار هامة بالمغرب خلال الأيام الماضية، وبدأت تتقدّم نحو شمال تونس.


أمطار يومية خاصة بالشمال

وبيّن أن هذا الهواء البارد يتفاعل مع الأجواء الدافئة نسبيًا التي تعيشها البلاد، ما يؤدي إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة من حين إلى آخر.

ومن المنتظر أن تتواصل الأمطار:

* إلى غاية الخميس، خاصة خلال فترات المساء والليل
* بكميات تتراوح بين 10 و15 ملم يوميًا
* وقد تصل يوم الخميس محليًا إلى 20 ملم أو أكثر، خاصة في الشمال الغربي

وأشار إلى أن الوسط والسواحل قد تشهد أمطارًا ضعيفة ومتفرقة، في حين تبقى الكميات الأهم بالشمال الغربي.

منخفض جوي محتمل نهاية الأسبوع

وأضاف بحبّة أن يومي السبت والأحد قد يشهدان منخفضًا جويًا أوضح، ما قد يرفع كميات الأمطار محليًا إلى أكثر من 30 ملم، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الحالية، دون بلوغ مستويات برد شديدة.

رياح قوية خاصة الخميس

وفي ما يتعلّق بالرياح، أكد عامر بحبّة أن:

* يوم الخميس سيشهد رياحًا قوية على أغلب المناطق
* سرعتها تتراوح بين 40 و70 كم/س
* وقد تصل هباتها محليًا إلى 80 أو 90 وحتى 100 كم/س، خاصة في:

* المرتفعات الغربية (الكاف، سليانة، القصرين)
* مرتفعات زغوان وعين دراهم وجندوبة

كما أشار إلى أن نهاية الأسبوع ستعرف أيضًا رياحًا قوية نسبيًا مع مرور المنخفض الجوي، في حين تكون الرياح أضعف خلال بقية الأيام.

وختم بحبّة بالتنبيه إلى أن الرياح بالجنوب التونسي، وإن كانت أقلّ حدّة، قد تكون مصحوبة بإثارة الرمال والأتربة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323448

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 فيفري 2026 | 22 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:56
15:30
12:40
07:13
05:46
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
19°-14
19°-14
20°-13
18°-11
  • Avoirs en devises 25763,5
  • (10/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,38381 DT
  • (10/02)
  • 1 $ = 2,85817 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/02)     1289,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/02)   27423 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>