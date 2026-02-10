أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية
أكد عامر بحبّة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ، أن البلاد ستشهد تقلبات جوية متواصلة خلال الأيام القادمة، تتمثل أساسًا في أمطار بصفة شبه يومية ورياح قوية ستهمّ عدّة مناطق.
وأوضح بحبّة أن ما تشهده تونس حاليًا ليس منخفضًا جويًا مكتمل العناصر، بل هو تسرّب كتل هوائية باردة قادمة من المحيط الأطلسي وأوروبا، كانت قد تسببت في أمطار هامة بالمغرب خلال الأيام الماضية، وبدأت تتقدّم نحو شمال تونس.
أمطار يومية خاصة بالشمالوبيّن أن هذا الهواء البارد يتفاعل مع الأجواء الدافئة نسبيًا التي تعيشها البلاد، ما يؤدي إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة من حين إلى آخر.
ومن المنتظر أن تتواصل الأمطار:
* إلى غاية الخميس، خاصة خلال فترات المساء والليل
* بكميات تتراوح بين 10 و15 ملم يوميًا
* وقد تصل يوم الخميس محليًا إلى 20 ملم أو أكثر، خاصة في الشمال الغربي
وأشار إلى أن الوسط والسواحل قد تشهد أمطارًا ضعيفة ومتفرقة، في حين تبقى الكميات الأهم بالشمال الغربي.
منخفض جوي محتمل نهاية الأسبوعوأضاف بحبّة أن يومي السبت والأحد قد يشهدان منخفضًا جويًا أوضح، ما قد يرفع كميات الأمطار محليًا إلى أكثر من 30 ملم، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الحالية، دون بلوغ مستويات برد شديدة.
رياح قوية خاصة الخميسوفي ما يتعلّق بالرياح، أكد عامر بحبّة أن:
* يوم الخميس سيشهد رياحًا قوية على أغلب المناطق
* سرعتها تتراوح بين 40 و70 كم/س
* وقد تصل هباتها محليًا إلى 80 أو 90 وحتى 100 كم/س، خاصة في:
* المرتفعات الغربية (الكاف، سليانة، القصرين)
* مرتفعات زغوان وعين دراهم وجندوبة
كما أشار إلى أن نهاية الأسبوع ستعرف أيضًا رياحًا قوية نسبيًا مع مرور المنخفض الجوي، في حين تكون الرياح أضعف خلال بقية الأيام.
وختم بحبّة بالتنبيه إلى أن الرياح بالجنوب التونسي، وإن كانت أقلّ حدّة، قد تكون مصحوبة بإثارة الرمال والأتربة.
