أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية

عامر بحبّة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ، أن البلاد ستشهد تقلبات جوية متواصلة خلال الأيام القادمة، تتمثل أساسًا في أمطار بصفة شبه يومية ورياح قوية ستهمّ عدّة مناطق.



وأوضح بحبّة أن ما تشهده تونس حاليًا ليس منخفضًا جويًا مكتمل العناصر، بل هو تسرّب كتل هوائية باردة قادمة من المحيط الأطلسي وأوروبا، كانت قد تسببت في أمطار هامة بالمغرب خلال الأيام الماضية، وبدأت تتقدّم نحو شمال تونس.





أمطار يومية خاصة بالشمال

وبيّن أن هذا الهواء البارد يتفاعل مع الأجواء الدافئة نسبيًا التي تعيشها البلاد، ما يؤدي إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة من حين إلى آخر.



ومن المنتظر أن تتواصل الأمطار:



* إلى غاية الخميس، خاصة خلال فترات المساء والليل

* بكميات تتراوح بين 10 و15 ملم يوميًا

* وقد تصل يوم الخميس محليًا إلى 20 ملم أو أكثر، خاصة في الشمال الغربي



وأشار إلى أن الوسط والسواحل قد تشهد أمطارًا ضعيفة ومتفرقة، في حين تبقى الكميات الأهم بالشمال الغربي.

منخفض جوي محتمل نهاية الأسبوع



رياح قوية خاصة الخميس



