بطريقة مبسطة وعمليّة :... مراحل استخراج الفاتورة الالكترونية
في إطار مواكبة المستجدّات التشريعية والجبائية، خصّص برنامج Midi Express، من تقديم مريم بلقاضي، حيّزًا هامًا للحديث عن قانون الفوترة الإلكترونية، الذي دخل حيّز التطبيق الإلزامي في تونس استنادًا إلى قوانين المالية لسنة 2026.
وجاء هذا الحوار مع رضا بوزقندة، المكوّن في مجال التصرّف في المؤسسات، لتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي للفاتورة الإلكترونية، وشرح الالتزامات الجديدة المحمولة على عاتق المؤسسات ومسدي الخدمات، في ظل اعتماد منظومة رقمية موحّدة تمرّ عبر شبكة تونس للتجارة (TTN)، وتهدف إلى تحديث الإدارة، تعزيز الشفافية، والحدّ من التهرّب الجبائي.
كما تطرّق الحوار إلى الفئات المعنيّة بالإلزام، وشروط سلامة الفاتورة الإلكترونية، إضافة إلى العقوبات المالية التي ستُطبّق على المخالفين، في سياق انتقال تدريجي نحو رقمنة المعاملات الاقتصادية.
مراحل استخراج فاتورة إلكترونية: شرح تفصيلي ومبسّط
أولًا: تحديد طبيعة النشاط (أساسي أو ثانوي)من الضروري قبل كلّ شيء تحديد طبيعة نشاط المؤسسة:
* إذا كان النشاط الأساسي تجارة، وتمّ تقديم خدمة نقل مرتبطة مباشرة بالنشاط التجاري، فإنّ هذه الخدمة تُعتبر جزءًا من النشاط الرئيسي، وبالتالي لا يخضع صاحبها للفوترة الإلكترونية في هذه الحالة.
* أمّا إذا كان النشاط متعدّدًا (نشاط رئيسي تجاري + نشاط ثانوي خدماتي كالصيانة أو الإصلاح)، فإنّ المؤسسة تصبح خاضعة للفوترة الإلكترونية، وتشمل الفواتير:
* فواتير البيع
* فواتير الخدمات
ثانيًا: الخوف من العقوبات والفواتير الورقية* صدرت مذكرة رسمية (Note Commune عدد 2) تنصّ على:
* عدم تسليط العقوبات المالية مباشرة عند أول إيداع بالمنظومة.
* العقوبات (من 100 إلى 500 دينار) تُطبّق فقط على الفواتير التي تفوق سقف 50 مليون.
* الفواتير الورقية:
* ما تزال مقبولة مؤقتًا.
* لا تُحتسب في الخصم الجبائي (TVA، amortissement…).
ثالثًا: القطاعات المعنيّة بالفوترة الإلكترونية* المطاعم والمقاهي خاضعة للفوترة الإلكترونية.
* سيتمّ لاحقًا اعتماد:
* منصّة خاصة
* الصندوق الإلكتروني (Caisse enregistreuse)
وهي منظومة جديدة سيتمّ شرحها لاحقًا.
رابعًا: المرحلة الأولى – الحصول على التوقيع الإلكترونييتمّ ذلك عبر الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية (TunTrust)، وهناك 3 اختيارات:
1. المفتاح الإلكتروني (Clé USB)* السعر: حوالي 425 دينار (TTC)
* الصلوحية: سنتان
* الاستعمال: على حاسوب واحد فقط
2. DigiGo* يُستعمل عبر الهاتف
* الكلفة:
* 200 توقيع = 50 دينار (6 أشهر)
* 300 توقيع = 75 دينار
* 400 توقيع = 100 دينار (سنة)
* مناسب لمن:
* يصدر أقل من 60–65 فاتورة شهريًا
* يتحرّك كثيرًا خارج المكتب
3. Enterprise ID* مخصّص للشركات الكبرى
* الكلفة مرتفعة
* يُنصح به فقط للمؤسسات التي تُصدر آلاف الفواتير شهريًا
* أقل من 65 فاتورة شهريًا → DigiGo
* أكثر من 65 فاتورة شهريًا → Clé USB
خامسًا: دور المحاسب والمستشار الجبائي* يُنصح بشدّة استشارة محاسب أو مستشار جبائي قبل الاختيار.
* المختصّ هو الجهة الوحيدة القادرة على:
* تقييم طبيعة النشاط
* تحديد الحلّ الأنسب
* تجنّب الأخطاء القانونية
سادسًا: المرحلة الثانية – إيداع الملف لدى TTN
الوثائق المطلوبة:* 3 عقود (ضروري)
* بطاقة تعريف
* باتيندا
* تصريح الانخراط (يُحمّل من الموقع)
* ملف كامل يُودَع:
* يدويًا
* أو عبر البريد المضمون
سابعًا: المرحلة الثالثة – اختيار البرمجية (Logiciel)* يجب اختيار برنامج مُعتمد (Homologué).
* توجد شركات عديدة معتمدة:
* برامج محلية
* برامج Cloud
* يُمنع استعمال أي برنامج غير مُعتمد.
ثامنًا: المرحلة الرابعة – مرحلة الاختبار (Phase de Test)* بعد قبول الملف:
* يتمّ إرسال معرّفات الدخول
* تجربة إصدار فواتير تجريبية
* عند النجاح:
* الانتقال إلى مرحلة الإنتاج (Phase de Production)
تاسعًا: مرحلة الإنتاج (Phase de Production)* بداية إصدار الفواتير الإلكترونية رسميًا.
* كل فاتورة:
* تُوقّع إلكترونيًا
* تُرسل مباشرة للمنصة
* تخضع لمراقبة آلية
* في حال وجود خطأ:
* يتمّ رفض الفاتورة
* تصحيحها وإعادة إرسالها
عاشرًا: المرحلة الأخيرة – شهادة الانخراط* يتمّ استخراج:
* شهادة الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية
* تُقدَّم هذه الشهادة:
* للقباضة
* وتُدرج بالملف الجبائي
ملاحظات مالية مهمّة* كل فاتورة تمرّ عبر المنظومة تخضع إلى:
* معلوم مرور (حوالي 190 مليم)
* اشتراك سنوي تقريبي:
* 120 دينار
* هناك كلفة إضافية:
* للتوقيع
* للبرمجيات
* للخدمات التقنية
خلاصة عامة* المنظومة رقمية بالكامل وتهدف إلى:
* الحدّ من التهرّب الجبائي
* تنظيم المعاملات
* تسهيل الإجراءات على المدى المتوسط
* الانطلاق صعب نسبيًا، لكن:
* الاستعمال اليومي يصبح أسهل
* ويوفّر وقتًا وجهدًا كبيرين
لأي استفسار:
* الاتصال بالرقم 81 400 400
* أو التوجّه إلى مختصّين (محاسبين / مستشارين جبائيين)
بهذا تكون خريطة طريق الفوترة الإلكترونية واضحة بكل مراحلها، من الفكرة إلى التطبيق الفعلي.
وجاء هذا الحوار مع رضا بوزقندة، المكوّن في مجال التصرّف في المؤسسات، لتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي للفاتورة الإلكترونية، وشرح الالتزامات الجديدة المحمولة على عاتق المؤسسات ومسدي الخدمات، في ظل اعتماد منظومة رقمية موحّدة تمرّ عبر شبكة تونس للتجارة (TTN)، وتهدف إلى تحديث الإدارة، تعزيز الشفافية، والحدّ من التهرّب الجبائي.
كما تطرّق الحوار إلى الفئات المعنيّة بالإلزام، وشروط سلامة الفاتورة الإلكترونية، إضافة إلى العقوبات المالية التي ستُطبّق على المخالفين، في سياق انتقال تدريجي نحو رقمنة المعاملات الاقتصادية.
مراحل استخراج فاتورة إلكترونية: شرح تفصيلي ومبسّط
أولًا: تحديد طبيعة النشاط (أساسي أو ثانوي)من الضروري قبل كلّ شيء تحديد طبيعة نشاط المؤسسة:
* إذا كان النشاط الأساسي تجارة، وتمّ تقديم خدمة نقل مرتبطة مباشرة بالنشاط التجاري، فإنّ هذه الخدمة تُعتبر جزءًا من النشاط الرئيسي، وبالتالي لا يخضع صاحبها للفوترة الإلكترونية في هذه الحالة.
* أمّا إذا كان النشاط متعدّدًا (نشاط رئيسي تجاري + نشاط ثانوي خدماتي كالصيانة أو الإصلاح)، فإنّ المؤسسة تصبح خاضعة للفوترة الإلكترونية، وتشمل الفواتير:
* فواتير البيع
* فواتير الخدمات
الخلاصة: تحديد النشاط (رئيسي / ثانوي) مسألة جوهرية قبل الانطلاق في أي إجراء.
ثانيًا: الخوف من العقوبات والفواتير الورقية* صدرت مذكرة رسمية (Note Commune عدد 2) تنصّ على:
* عدم تسليط العقوبات المالية مباشرة عند أول إيداع بالمنظومة.
* العقوبات (من 100 إلى 500 دينار) تُطبّق فقط على الفواتير التي تفوق سقف 50 مليون.
* الفواتير الورقية:
* ما تزال مقبولة مؤقتًا.
* لا تُحتسب في الخصم الجبائي (TVA، amortissement…).
ثالثًا: القطاعات المعنيّة بالفوترة الإلكترونية* المطاعم والمقاهي خاضعة للفوترة الإلكترونية.
* سيتمّ لاحقًا اعتماد:
* منصّة خاصة
* الصندوق الإلكتروني (Caisse enregistreuse)
وهي منظومة جديدة سيتمّ شرحها لاحقًا.
رابعًا: المرحلة الأولى – الحصول على التوقيع الإلكترونييتمّ ذلك عبر الوكالة التونسية للمصادقة الإلكترونية (TunTrust)، وهناك 3 اختيارات:
1. المفتاح الإلكتروني (Clé USB)* السعر: حوالي 425 دينار (TTC)
* الصلوحية: سنتان
* الاستعمال: على حاسوب واحد فقط
2. DigiGo* يُستعمل عبر الهاتف
* الكلفة:
* 200 توقيع = 50 دينار (6 أشهر)
* 300 توقيع = 75 دينار
* 400 توقيع = 100 دينار (سنة)
* مناسب لمن:
* يصدر أقل من 60–65 فاتورة شهريًا
* يتحرّك كثيرًا خارج المكتب
3. Enterprise ID* مخصّص للشركات الكبرى
* الكلفة مرتفعة
* يُنصح به فقط للمؤسسات التي تُصدر آلاف الفواتير شهريًا
قاعدة عامة:
* أقل من 65 فاتورة شهريًا → DigiGo
* أكثر من 65 فاتورة شهريًا → Clé USB
خامسًا: دور المحاسب والمستشار الجبائي* يُنصح بشدّة استشارة محاسب أو مستشار جبائي قبل الاختيار.
* المختصّ هو الجهة الوحيدة القادرة على:
* تقييم طبيعة النشاط
* تحديد الحلّ الأنسب
* تجنّب الأخطاء القانونية
سادسًا: المرحلة الثانية – إيداع الملف لدى TTN
الوثائق المطلوبة:* 3 عقود (ضروري)
* بطاقة تعريف
* باتيندا
* تصريح الانخراط (يُحمّل من الموقع)
* ملف كامل يُودَع:
* يدويًا
* أو عبر البريد المضمون
ملاحظة: يمكن إيداع الملف حتى دون اقتناء التوقيع الإلكتروني في هذه المرحلة.
سابعًا: المرحلة الثالثة – اختيار البرمجية (Logiciel)* يجب اختيار برنامج مُعتمد (Homologué).
* توجد شركات عديدة معتمدة:
* برامج محلية
* برامج Cloud
* يُمنع استعمال أي برنامج غير مُعتمد.
الفواتير مسؤولية قانونية مباشرة على صاحب المؤسسة.
ثامنًا: المرحلة الرابعة – مرحلة الاختبار (Phase de Test)* بعد قبول الملف:
* يتمّ إرسال معرّفات الدخول
* تجربة إصدار فواتير تجريبية
* عند النجاح:
* الانتقال إلى مرحلة الإنتاج (Phase de Production)
تاسعًا: مرحلة الإنتاج (Phase de Production)* بداية إصدار الفواتير الإلكترونية رسميًا.
* كل فاتورة:
* تُوقّع إلكترونيًا
* تُرسل مباشرة للمنصة
* تخضع لمراقبة آلية
* في حال وجود خطأ:
* يتمّ رفض الفاتورة
* تصحيحها وإعادة إرسالها
عاشرًا: المرحلة الأخيرة – شهادة الانخراط* يتمّ استخراج:
* شهادة الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية
* تُقدَّم هذه الشهادة:
* للقباضة
* وتُدرج بالملف الجبائي
ملاحظات مالية مهمّة* كل فاتورة تمرّ عبر المنظومة تخضع إلى:
* معلوم مرور (حوالي 190 مليم)
* اشتراك سنوي تقريبي:
* 120 دينار
* هناك كلفة إضافية:
* للتوقيع
* للبرمجيات
* للخدمات التقنية
خلاصة عامة* المنظومة رقمية بالكامل وتهدف إلى:
* الحدّ من التهرّب الجبائي
* تنظيم المعاملات
* تسهيل الإجراءات على المدى المتوسط
* الانطلاق صعب نسبيًا، لكن:
* الاستعمال اليومي يصبح أسهل
* ويوفّر وقتًا وجهدًا كبيرين
لأي استفسار:
* الاتصال بالرقم 81 400 400
* أو التوجّه إلى مختصّين (محاسبين / مستشارين جبائيين)
بهذا تكون خريطة طريق الفوترة الإلكترونية واضحة بكل مراحلها، من الفكرة إلى التطبيق الفعلي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323393