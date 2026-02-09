بطريقة مبسطة وعمليّة :... مراحل استخراج الفاتورة الالكترونية

مراحل استخراج فاتورة إلكترونية: شرح تفصيلي ومبسّط



أولًا: تحديد طبيعة النشاط (أساسي أو ثانوي)



الخلاصة: تحديد النشاط (رئيسي / ثانوي) مسألة جوهرية قبل الانطلاق في أي إجراء.

ثانيًا: الخوف من العقوبات والفواتير الورقية



ثالثًا: القطاعات المعنيّة بالفوترة الإلكترونية



رابعًا: المرحلة الأولى – الحصول على التوقيع الإلكتروني



1. المفتاح الإلكتروني (Clé USB)



2. DigiGo



3. Enterprise ID



قاعدة عامة:

خامسًا: دور المحاسب والمستشار الجبائي



سادسًا: المرحلة الثانية – إيداع الملف لدى TTN



ملاحظة: يمكن إيداع الملف حتى دون اقتناء التوقيع الإلكتروني في هذه المرحلة.

سابعًا: المرحلة الثالثة – اختيار البرمجية (Logiciel)



الفواتير مسؤولية قانونية مباشرة على صاحب المؤسسة.

ثامنًا: المرحلة الرابعة – مرحلة الاختبار (Phase de Test)



تاسعًا: مرحلة الإنتاج (Phase de Production)



عاشرًا: المرحلة الأخيرة – شهادة الانخراط



ملاحظات مالية مهمّة



خلاصة عامة



في إطار مواكبة، خصّص برنامج، من تقديم، حيّزًا هامًا للحديث عن، الذي دخل حيّز التطبيق الإلزامي في تونس استنادًا إلىوجاء هذا الحوار مع، المكوّن في مجال التصرّف في المؤسسات، لتوضيحللفاتورة الإلكترونية، وشرحالمحمولة على عاتق المؤسسات ومسدي الخدمات، في ظل اعتماد منظومة رقمية موحّدة تمرّ عبر، وتهدف إلىكما تطرّق الحوار إلى، وشروط، إضافة إلىالتي ستُطبّق على المخالفين، في سياق انتقال تدريجي نحو رقمنة المعاملات الاقتصادية.من الضروري قبل كلّ شيء* إذا كان، وتمّ تقديم، فإنّ هذه الخدمة تُعتبر، وبالتاليفي هذه الحالة.* أمّا إذا كان النشاط(نشاط رئيسي تجاري + نشاط ثانوي خدماتي كالصيانة أو الإصلاح)، فإنّ المؤسسة تصبح، وتشمل الفواتير:* فواتير البيع* فواتير الخدمات* صدرتتنصّ على:* عدم تسليط العقوبات المالية مباشرة عند أول إيداع بالمنظومة.* العقوبات (من 100 إلى 500 دينار) تُطبّق فقط على الفواتير التي تفوق سقف 50 مليون.* الفواتير الورقية:* ما تزال* لا تُحتسب في الخصم الجبائي (TVA، amortissement…).* المطاعم والمقاهي* سيتمّ لاحقًا اعتماد:وهي منظومة جديدة سيتمّ شرحها لاحقًا.يتمّ ذلك عبر، وهناك* السعر: حوالي* الصلوحية: سنتان* الاستعمال: على حاسوب واحد فقط* يُستعمل عبر الهاتف* الكلفة:* 200 توقيع = 50 دينار (6 أشهر)* 300 توقيع = 75 دينار* 400 توقيع = 100 دينار (سنة)* مناسب لمن:* يصدر أقل من* يتحرّك كثيرًا خارج المكتب* مخصّص للشركات الكبرى* الكلفة مرتفعة* يُنصح به فقط للمؤسسات التي تُصدر* أقل من 65 فاتورة شهريًا → DigiGo* أكثر من 65 فاتورة شهريًا → Clé USB* يُنصح بشدّةقبل الاختيار.* المختصّ هو الجهة الوحيدة القادرة على:* تقييم طبيعة النشاط* تحديد الحلّ الأنسب* تجنّب الأخطاء القانونية(ضروري)* بطاقة تعريف* باتيندا* تصريح الانخراط (يُحمّل من الموقع)* ملف كامل يُودَع:* يدويًا* أو عبر البريد المضمون* يجب اختيار* توجد شركات عديدة معتمدة:* برامج محلية* برامج Cloud* يُمنع استعمال أي برنامج غير مُعتمد.* بعد قبول الملف:* يتمّ إرسال معرّفات الدخول* تجربة إصدار فواتير تجريبية* عند النجاح:* الانتقال إلى* بداية إصدار الفواتير الإلكترونية رسميًا.* كل فاتورة:* تُوقّع إلكترونيًا* تُرسل مباشرة للمنصة* تخضع لمراقبة آلية* في حال وجود خطأ:* يتمّ رفض الفاتورة* تصحيحها وإعادة إرسالها* يتمّ استخراج:* تُقدَّم هذه الشهادة:* للقباضة* وتُدرج بالملف الجبائي* كل فاتورة تمرّ عبر المنظومة تخضع إلى:* معلوم مرور (حوالي 190 مليم)* اشتراك سنوي تقريبي:* 120 دينار* هناك كلفة إضافية:* للتوقيع* للبرمجيات* للخدمات التقنية* المنظومةوتهدف إلى:* الحدّ من التهرّب الجبائي* تنظيم المعاملات* تسهيل الإجراءات على المدى المتوسط* الانطلاق صعب نسبيًا، لكن:* الاستعمال اليومي يصبح أسهل* ويوفّر وقتًا وجهدًا كبيرينلأي استفسار:* الاتصال بالرقم* أو التوجّه إلى مختصّين (محاسبين / مستشارين جبائيين)بهذا تكونواضحة بكل مراحلها، من الفكرة إلى التطبيق الفعلي.