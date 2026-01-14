صبري اللموشي مدرّبًا جديدًا للمنتخب التونسي بعقد أهداف
قرّرت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين صبري اللموشي مدرّبًا جديدًا للمنتخب الوطني التونسي خلال الفترة القادمة.
وأوضح معز المستيري، الناطق الرسمي باسم الجامعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ المكتب الجامعي صادق خلال اجتماعه على تعيين اللموشي، وتمّ الاتفاق معه على مختلف الجوانب المادية والترتيبية للعقد الذي سيربط الطرفين.
وبيّن أنّ العقد سيكون عقد أهداف، ويمتدّ في مرحلة أولى إلى غاية 31 جويلية 2027، على أن يقع تقييم عمل الإطار الفني من قبل المكتب الجامعي في نهاية هذه الفترة، وفي صورة كانت النتائج مرضية، سيتم التمديد في العقد إلى غاية 31 جويلية 2028.
وأضاف المستيري أنّ المدرّب الجديد سيتولّى اختيار تركيبة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مع توصية بالاستعانة بعدد من الإطارات الفنية الوطنية.
تقارير داخلية وقرارات منتظرةومن جهة أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم الجامعة أنّ المكتب الجامعي تلقّى تقارير مفصّلة من كلّ من المدير الرياضي والمدير المالي والجهاز الطبي ومسؤول الاتصال، وقد تمّ التحرير على جميع هذه التقارير، على أن يتولّى المكتب الجامعي دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال اجتماعه القادم.
مسيرة تدريبية متنوّعةويُذكر أنّ صبري اللموشي (54 عامًا) سبق له الإشراف على منتخب كوت ديفوار سنة 2012، كما درّب عددًا من الأندية داخل وخارج تونس، من بينها:
* الجيش القطري (2015)،
* رين الفرنسي (2017)،
* نوتنغهام فورست الإنقليزي (2019–2020)،
* الدحيل القطري (2020–2021)،
* كارديف سيتي (2023)،
* الرياض السعودي (2024–2025)،
* إضافة إلى نادي الدرعية السعودي.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قرّرت إقالة المدرّب سامي الطرابلسي وكامل الإطار الفني المرافق له، عقب انسحاب منتخب نسور قرطاج من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025، إثر الهزيمة أمام منتخب مالي.
