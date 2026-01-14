صبري اللموشي مدرّبًا جديدًا للمنتخب التونسي بعقد أهداف

قرّرت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين صبري اللموشي مدرّبًا جديدًا للمنتخب الوطني التونسي خلال الفترة القادمة.



وأوضح معز المستيري، الناطق الرسمي باسم الجامعة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ المكتب الجامعي صادق خلال اجتماعه على تعيين اللموشي، وتمّ الاتفاق معه على مختلف الجوانب المادية والترتيبية للعقد الذي سيربط الطرفين.



تقارير داخلية وقرارات منتظرة



مسيرة تدريبية متنوّعة



وبيّن أنّ، ويمتدّ في مرحلة أولى إلى غاية، على أن يقعمن قبل المكتب الجامعي في نهاية هذه الفترة، وفي صورة كانت النتائج مرضية، سيتموأضاف المستيري أنّ المدرّب الجديد سيتولّىللمنتخب الوطني، مع توصية بالاستعانة بعدد منومن جهة أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم الجامعة أنّ المكتب الجامعي تلقّىمن كلّ من، وقد تمّ التحرير على جميع هذه التقارير، على أن يتولّى المكتب الجامعيبشأنها خلال اجتماعه القادم.ويُذكر أنّ صبري اللموشي (54 عامًا) سبق له الإشراف علىسنة 2012، كما درّب عددًا من الأندية داخل وخارج تونس، من بينها:(2015)،(2017)،(2019–2020)،(2020–2021)،(2023)،(2024–2025)،* إضافة إلى ناديوكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قرّرتوكامل الإطار الفني المرافق له، عقبلكأس أمم إفريقيا، إثر الهزيمة أمام