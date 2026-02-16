شوارع المدن التونسية يغمرها البحر… ظاهرة ظرفية أم تحوّل مناخي مقلق؟

البحر يسترجع مجاله الطبيعي





أكد الدكتور، الأستاذ الجامعي بجامعة تونس والباحث في علوم المناخ، خلال تدخله على إذاعة، أن مشاهد تقدّم البحر داخل عدد من المدن الساحلية التونسية خلال الأيام الأخيرة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سياق علمي مرتبط بتغيرات مناخية وعوامل جوية متزامنة.وأوضح الحلاوي أن ما تم تسجيله في مناطق مثل، وعدد من الأحياء الساحلية، يتمثل في، خاصة بالمناطق المنخفضة التي لا يتجاوز علوها بضع عشرات السنتيمترات عن مستوى البحر.وبيّن أن الظاهرة لا تعني أن البحر “ضاق به المجال”، بل إن جزءًا من الإشكال يعود إلىدون أخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار.حدّد الباحث في علوم المناختضافرت لإحداث هذا المشهد:1.، التي بلغت سرعتها أحيانًا قرابة(حوالي)، ما دفع المياه نحو اليابسة.2.الناتجة عن الاضطرابات الجوية المتتالية.3.، حيث انخفض الضغط الجوي أحيانًا إلى أقل من، مقابل ضغط أعلى على اليابسة، ما أحدث فرقًا دفع المياه للارتفاع.4.، المتمثل في التهيئة العمرانية غير الملائمة للسواحل المنخفضة.وأشار إلى أن تزامن هذه العوامل هو ما جعل الظاهرة لافتة وغير اعتيادية في شدتها.طمأن الحلاوي بأن البحر سيعود تدريجيًا إلى مستواه المعتاد، خاصة مع تحسّن الضغط الجوي المتوقع خلال الأيام القادمة، حيث من المنتظر أن يعود إلى مستويات تفوق، ما يساعد على استقرار الوضع.غير أنه نبّه إلى أن المناطق المنخفضة ستظلّذكّر الباحث بأن تقارير سابقة – تعود إلى نحو– توقعت ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو:في أفق سنة* وقد يصل إلىفي أفقوهو ما يعني أن المناطق التي لا يتجاوز ارتفاعهاعن مستوى البحر ستكون عرضة متزايدة للغمر إذا لم تُعتمد إجراءات وقائية.أفاد الحلاوي بوجود توقعات بمرور منخفضات جوية جديدة بداية من يوم، وأخرى يوم، مع أمطار محلية ورياح نشطة، خاصة بالشمال والشمال الغربي، دون مؤشرات على كميات استثنائية كالتي شهدتها البلاد في فترات سابقة.وختم الدكتور زهير الحلاوي بالتأكيد على أن التعامل مع هذه الظواهر يمر عبر، وإعادة النظر في سياسات التهيئة العمرانية بالمناطق المنخفضة، مشددًا على أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد توقعات علمية، بل أصبحت واقعًا يتطلب استعدادًا استباقيًا.