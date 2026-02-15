🇺🇸 The Epstein files just casually dropped 2 emails that should’ve detonated every newsroom in the country, but legacy media took one look and said, “Nope, not touching that, I like my paycheck.”



كشفت تقارير إعلامية عن وجودضمن الوثائق المنشورة حديثا في ملف جيفري إبستين، تتعلقان بأحداث، ما أعاد الجدل بشأن طبيعة المراسلات التي دارت داخل دوائر شخصيات نافذة في تلك الفترة.ووفق ما أورده الصحفيعلى منصة "إكس"، فإن الرسالة الأولى تتضمن دعوة موجّهة إلىللانضمام إلى ما وُصف بـ"لجنة ظل" تعنى بدراسة روايات بديلة حول أحداث 11 سبتمبر، فيما تضمنت الرسالة الثانية، المؤرخة في، سؤالا جاء فيه:وأشار التقرير إلى أن الدعوة إلى "لجنة الظل" صدرت عن الصحفي الاستقصائي، المعروف بأعماله التي تناولت قضايا مثيرة للجدل من بينها اغتيال الرئيس جون كينيدي. وتعود الدعوة، بحسب الوثائق، إلى سنةأما الرسالة الثانية، فقد أُرسلت بعد أسبوع واحد فقط من الهجمات، في وقت كانت فيه التحقيقات الرسمية لا تزال في بداياتها. وتشير تقارير إلى أن البريد الإلكتروني أُرسل من حساب يحمل اسما مستعارا، مع تكهنات إعلامية حول هوية صاحبه، دون تأكيد رسمي.كما كشفت الوثائق، بحسب المصدر ذاته، عن مراسلات سابقة تعود إلى سنةتُظهر تواصلا بين إبستين ومالك صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" آنذاك،، بشأن محتوى تقارير صحفية تتعلق بماكسويل، وهو ما اعتبره التقرير دليلا على محاولات للتأثير في التغطية الإعلامية.وتحمل الوثيقتان المشار إليهما رقمَي الملفين، وقد أُدرجتا ضمن السجل العام للوثائق المرتبطة بقضية إبستين.في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكةفي جانفيأن نحويعتقدون أن الحكومة تحجب معلومات مرتبطة بملف إبستين، في مؤشر على استمرار حالة الجدل والشكوك العامة المحيطة بالقضية.وتبقى هذه المعطيات في إطار ما ورد بالوثائق المنشورة، دون صدور أي مواقف رسمية جديدة تربط بين هذه المراسلات وأحداث 11 سبتمبر.