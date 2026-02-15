تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام
نجحت بعثة طبية تونسية–سنغالية في اختصاص أمراض القلب، يومي 13 و14 فيفري 2026، في إنجاز 6 عمليات دقيقة لتوسيع الصمام الميترالي عبر القسطرة (Commissurotomie percutanée) بمستشفى دلال جام (Dalal Jamm) بالسنغال، في تدخل طبي متقدم يندرج ضمن علاج ضيق الصمام الميترالي المنتشر بعدد من البلدان الإفريقية.
وشارك في المهمة فريق تونسي من قسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة بإشراف الأستاذ سامي المورالي والدكتور عبد الجليل الفرحاتي، ومن قسم أمراض القلب بمستشفى فرحات حشاد بإشراف الأستاذ عبد الله المحضاوي، وبمشاركة الأستاذ رشيد مشماش، إلى جانب الفريق السنغالي بقسم أمراض القلب بمستشفى دلال جام بإشراف الأستاذ عبدول كان.
واعتمدت العمليات على تقنية حديثة تُمكّن من تجنّب جراحة القلب المفتوح، حيث تُجرى تحت تخدير موضعي، مع تسجيل تحسن سريع في الحالة الصحية للمرضى.
وتكفّل مستشفى دلال جام بالمرضى الستة بصفة كاملة، من مرحلة التشخيص إلى الإقامة والمتابعة الطبية، بالتوازي مع تأمين تكوين للفرق الطبية المحلية لضمان استمرارية هذا النوع من التدخلات مستقبلاً.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الصحي التونسي–السنغالي ودعم بناء خدمات صحية متقدمة ومستدامة في القارة الإفريقية.
وشارك في المهمة فريق تونسي من قسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة بإشراف الأستاذ سامي المورالي والدكتور عبد الجليل الفرحاتي، ومن قسم أمراض القلب بمستشفى فرحات حشاد بإشراف الأستاذ عبد الله المحضاوي، وبمشاركة الأستاذ رشيد مشماش، إلى جانب الفريق السنغالي بقسم أمراض القلب بمستشفى دلال جام بإشراف الأستاذ عبدول كان.
واعتمدت العمليات على تقنية حديثة تُمكّن من تجنّب جراحة القلب المفتوح، حيث تُجرى تحت تخدير موضعي، مع تسجيل تحسن سريع في الحالة الصحية للمرضى.
وتكفّل مستشفى دلال جام بالمرضى الستة بصفة كاملة، من مرحلة التشخيص إلى الإقامة والمتابعة الطبية، بالتوازي مع تأمين تكوين للفرق الطبية المحلية لضمان استمرارية هذا النوع من التدخلات مستقبلاً.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الصحي التونسي–السنغالي ودعم بناء خدمات صحية متقدمة ومستدامة في القارة الإفريقية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323684