Babnet   Latest update 07:46 Tunis

تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69915f285e5b98.93074213_jqokfnglpimhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 06:51 قراءة: 0 د, 51 ث
      
نجحت بعثة طبية تونسية–سنغالية في اختصاص أمراض القلب، يومي 13 و14 فيفري 2026، في إنجاز 6 عمليات دقيقة لتوسيع الصمام الميترالي عبر القسطرة (Commissurotomie percutanée) بمستشفى دلال جام (Dalal Jamm) بالسنغال، في تدخل طبي متقدم يندرج ضمن علاج ضيق الصمام الميترالي المنتشر بعدد من البلدان الإفريقية.

وشارك في المهمة فريق تونسي من قسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة بإشراف الأستاذ سامي المورالي والدكتور عبد الجليل الفرحاتي، ومن قسم أمراض القلب بمستشفى فرحات حشاد بإشراف الأستاذ عبد الله المحضاوي، وبمشاركة الأستاذ رشيد مشماش، إلى جانب الفريق السنغالي بقسم أمراض القلب بمستشفى دلال جام بإشراف الأستاذ عبدول كان.


واعتمدت العمليات على تقنية حديثة تُمكّن من تجنّب جراحة القلب المفتوح، حيث تُجرى تحت تخدير موضعي، مع تسجيل تحسن سريع في الحالة الصحية للمرضى.


وتكفّل مستشفى دلال جام بالمرضى الستة بصفة كاملة، من مرحلة التشخيص إلى الإقامة والمتابعة الطبية، بالتوازي مع تأمين تكوين للفرق الطبية المحلية لضمان استمرارية هذا النوع من التدخلات مستقبلاً.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الصحي التونسي–السنغالي ودعم بناء خدمات صحية متقدمة ومستدامة في القارة الإفريقية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323684

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-12
16°-11
21°-10
19°-12
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>