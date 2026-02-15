تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام

نجحت بعثة طبية تونسية–سنغالية في اختصاص أمراض القلب، يومي، في إنجازلتوسيع الصمام الميترالي عبر القسطرة () بمستشفىبالسنغال، في تدخل طبي متقدم يندرج ضمن علاج ضيق الصمام الميترالي المنتشر بعدد من البلدان الإفريقية.وشارك في المهمة فريق تونسي من قسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة بإشراف الأستاذوالدكتور، ومن قسم أمراض القلب بمستشفى فرحات حشاد بإشراف الأستاذ، وبمشاركة الأستاذ، إلى جانب الفريق السنغالي بقسم أمراض القلب بمستشفى دلال جام بإشراف الأستاذواعتمدت العمليات على تقنية حديثة تُمكّن من تجنّب، حيث تُجرى تحت، مع تسجيل تحسن سريع في الحالة الصحية للمرضى.وتكفّل مستشفى دلال جام بالمرضى الستة بصفة كاملة، من مرحلة التشخيص إلى الإقامة والمتابعة الطبية، بالتوازي مع تأمينلضمان استمرارية هذا النوع من التدخلات مستقبلاً.وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيزودعم بناء خدمات صحية متقدمة ومستدامة في القارة الإفريقية.