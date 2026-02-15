330 تونسيا من كبار الموظفين سيشاركون في مشروع «تعزيز القدرات والكفاءات لدى كبار الموظفين العموميين في تونس وكوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا» بروما

سيشارك 330 تونسيا من كبار الموظفين في تونس في "مشروع تعزيز القدرات والكفاءات لدى كبار الموظفين العموميين في تونس والكوت ديفوار وأثيوبيا وكينيا"، الذي اطلقته، مؤخرا، المدرسة الوطنية للإدارة الإيطالية.وشاركت سفارة تونس بروما في هذا الحدث، الذي شهد حضور نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين والأفارقة إلى جانب مديرة المدرسة الوطنية للإدارة.علما وان المدرسة الوطنية للإدارة تمثل تونس في هذا المشروع بصفتها المؤسسة الوطنية الشريكة.ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار خطة "ماتّي" الإيطالية، إلى تعزيز كفاءات 1320 إطارًا ساميًا من الموظفين العموميين الأفارقة، من بينهم 330 إطارًا تونسيًا، وذلك من خلال برامج تكوين مشتركة وزيارات دراسية وإرساء شراكات مؤسساتية مستدامة بين إيطاليا والبلدان الإفريقية الأربعة المشاركة في المشروع.وقد تلا حفل الإطلاق تنظيم مائدة مستديرة خُصصت لعرض المشروع ومختلف مراحله التنفيذية ولنقاش تطلعات مختلف الدول المشاركة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول الإفريقية الأربع وعدد من كبار المسؤولين من الإدارات الإيطالية المعنية، لا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وإدارة الوظيفة العموميةوالوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية إلى جانب هيكل خطة "ماتّي" لدى رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي.