Babnet   Latest update 07:46 Tunis

330 تونسيا من كبار الموظفين سيشاركون في مشروع «تعزيز القدرات والكفاءات لدى كبار الموظفين العموميين في تونس وكوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا» بروما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6990e8c6d69fb9.90855074_miqefpnolkhjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 07:46 قراءة: 0 د, 52 ث
      
سيشارك 330 تونسيا من كبار الموظفين في تونس في "مشروع تعزيز القدرات والكفاءات لدى كبار الموظفين العموميين في تونس والكوت ديفوار وأثيوبيا وكينيا"، الذي اطلقته، مؤخرا، المدرسة الوطنية للإدارة الإيطالية.

وشاركت سفارة تونس بروما في هذا الحدث، الذي شهد حضور نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين والأفارقة إلى جانب مديرة المدرسة الوطنية للإدارة.

علما وان المدرسة الوطنية للإدارة تمثل تونس في هذا المشروع بصفتها المؤسسة الوطنية الشريكة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار خطة "ماتّي" الإيطالية، إلى تعزيز كفاءات 1320 إطارًا ساميًا من الموظفين العموميين الأفارقة، من بينهم 330 إطارًا تونسيًا، وذلك من خلال برامج تكوين مشتركة وزيارات دراسية وإرساء شراكات مؤسساتية مستدامة بين إيطاليا والبلدان الإفريقية الأربعة المشاركة في المشروع.


وقد تلا حفل الإطلاق تنظيم مائدة مستديرة خُصصت لعرض المشروع ومختلف مراحله التنفيذية ولنقاش تطلعات مختلف الدول المشاركة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول الإفريقية الأربع وعدد من كبار المسؤولين من الإدارات الإيطالية المعنية، لا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وإدارة الوظيفة العموميةوالوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية إلى جانب هيكل خطة "ماتّي" لدى رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323683

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-12
16°-11
21°-10
19°-12
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>