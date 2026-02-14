رمضان 2026 : شركة اللحوم تعلن عن توفير لحوم الضأن ولحوم الأبقار المحلية بسعر 42,9 دينار للكلغ

أعلنتعن توفير كميات من اللحوم الحمراء المحلية، تشمل لحوم الضأن ولحوم الأبقار، بسعر، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان.وأوضحت الشركة، في بلاغ صادر أمس الجمعة، أن الكميات ستُعرض بنقطة البيع الكائنة بالمقر الاجتماعي للشركة العمومية بالوردية، وبكميات وصفتها بالكافية لتلبية حاجيات حرفائها من المواطنين.وأكدت أن هذه العملية تندرج ضمن مساعي تعديل العرض بالسوق الداخلية من اللحوم الحمراء، في ظل ارتفاع الطلب المسجل عادة خلال شهر رمضان، واستجابة لمطالب عدد من المواطنين بضرورة توفير أسعار تراعي قدرتهم الشرائية.ويأتي هذا الإعلان في سياق جدل متواصل حول أسعار اللحوم الحمراء، حيث كان رئيس غرفة القصابين باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أحمد العميري، قد دعا خلال ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة بمقر منظمة الأعراف، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخل للسماح للقصابين بتوريد اللحوم عبر الشركات الخاصة أو عبر شركة اللحوم، بهدف تأمين حاجيات السوق خلال شهر رمضان بأسعار ملائمة.وأشار العميري، في تصريح إعلامي على هامش الندوة، إلى أن الأسعار المتداولة حاليا في اللحوم الحمراء “مرتفعة ومقلقة”، لافتا إلى أن سعر لحم الضأن تجاوزفي بعض الجهات، فيما بلغ سعر لحم “البرشني” حواليورجّح إمكانية تسجيل ارتفاع إضافي خلال شهر رمضان قد يتجاوز حاجزمن لحم الضأن، في ظل ما اعتبره نقصا يناهزفي كميات اللحوم المبردة المستوردة مقارنة بالفترة نفسها التي سبقت شهر رمضان الماضي.